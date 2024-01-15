Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку: день: коли потрібно довіряти інтуїції

День категорично не підходить для активних дій – його краще провести в пасивному режимі.
Та оскільки в цьому місячному циклі він є буднім, зовсім уникнути справ не вдасться – потрібно працювати над проєктами, які не вимагатимуть особливих зусиль і концентрації уваги, але й занудьгувати не дадуть – наприклад, упорядкувати документи. Загострення інтуїції, яке ми відчуємо в цей час, дозволить не лише передбачити майбутнє, а й наскрізь бачити людей навколо, зчитуючи їхні наміри й задуми.
Овен
Не варто планувати на цей день реалізацію серйозних і трудомістких процесів – довести їх до пуття однаково не вдасться, тому краще присвятити максимум часу відпочинку, щоб відновити сили.
Телець
Як би не складалися з людьми навколо ваші стосунки, з'ясовувати їх за допомогою заборонених прийомів – підвищеного тону, докорів та образ – категорично не рекомендується.
Близнята
Вирішити важливе – професійне чи життєве – питання зможуть лише ті з вас, хто знайде можливість поміркувати над ним на самоті, присутність інших людей збиватиме з пантелику.
Рак
Пропозиція зайняти вищу посаду або перейти на високооплачувану роботу справді може виявитися привабливою з усіх боків, не варто відмовлятися від неї, не подумавши.
Лев
Робота – навіть найдрібніша й найнезначніша – користі сьогодні не принесе, тому – звісно, за можливості – треба присвятити день відпочинку, причому що пасивнішим він буде, то краще для вас.
Діва
За відповіддю на важливі питання будь-якого характеру варто звернутися до своєї підсвідомості: без перебільшення можна сказати, що вона знає все про все, тому підкаже правильний вихід із будь-якої ситуації.
Терези
Важливо уважно ставитися до інформації, яка стане доступною представникам вашого знака цього дня: багато фактів, про які ви сьогодні дізнаєтеся, не тільки здивують, а й виявляться корисними.
Скорпіон
Незважаючи на зайнятість, необхідно приділити увагу близьким людям – особливо тим із них, хто потребує вашої опіки – навіть коротку розмову з вами вони згадуватимуть, "смакуючи" кожне слово.
Стрілець
Не варто брати гроші в борг: таким чином ви ризикуєте перекрити грошовий потік, що йде до вас від Всесвіту – намагайтеся цього дня впоратися винятково самотужки.
Козоріг
Будь-які проблеми у взаєминах, які можуть виникнути сьогодні, вирішуються лише у спілкуванні: в жодному разі не можна замикатися в собі та приховувати образу, яка ймовірна в таких обставинах.
Водолій
Не варто лякатися ворожості, яку можуть продемонструвати люди, щоі вас оточують: сьогодні – втім, як і завжди – ви будете настільки чудовими, що вони не зможуть стримати заздрість.
Риби
Людина з минулого, яка з'явиться у вашому житті цього дня, не принесе нічого, крім приємних спогадів про пережиті разом щасливі події, але погодьтеся, це теж чимало.
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