Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно знаходити хороше навіть у дрібницях

День, який передбачає радість і веселощі, що в наш час не завжди відповідає реальності.

Але, на думку астрологів, через відсутність глобальних радощів бажано знаходити щось хороше навіть у дрібницях, у такому разі в нашому погляді на світ додасться оптимізму, а це – своєю чергою – найсприятливішим чином позначиться на подіях у нашому житті. А ось покращувати собі настрій за допомогою алкогольних напоїв сьогодні небажано, оскільки вони можуть зіграти з нами злий жарт: під їхнім впливом, давши волю емоціям, можна зробити вчинок, про який згодом буде незручно згадувати.

Овен

Ділові переговори, призначені на цей день, бажано проводити в максимально неформальній обстановці: відсутність напруженості у спілкуванні зробить їх легкими і, як наслідок, успішними.

Телець

Представникам вашого – маломобільного – знака сьогодні не варто зраджувати свої звички: фізичні навантаження цього дня вам протипоказані, тому від активних порухів тіла потрібно відмовитися.

Близнята

Уникнути перепадів настрою, які загрожують вам цього дня, можна дуже простим способом: відчувши радість, зафіксуйте цей стан душі та не дозволяйте нудьгуванню і роздратуванню вибити вас із нього.

Рак

Відчувши, що рівень вашого настрою починає повільно, але невблаганно знижуватися, намагайтеся перешкодити цьому процесу будь-яким доступним для вас способом – наприклад, займіться улюбленою справою.

Лев

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся діяти максимально активно – лише в такому разі ви зможете досягти поставленої мети і не даремно витратити цінні ресурси – час і сили.

Діва

Проблема у взаєминах з близькою людиною, яка вже достатньо давно ускладнює вам життя, несподівано вирішиться начебто сама собою: одразу все налагодиться найнезбагненнішим для вас чином.

Терези

Не найкращий день для роботи – успішною вона не буде, тому – звісно, якщо таке можливо – бажано присвятити день відпочинку: він не лише покращить настрій, а й дозволить відновити витрачені раніше сили.

Скорпіон

Сьогодні категорично небажано довіряти таємниці людям, у порядності яких ви не впевнені на всі сто відсотків: вони можуть підвести вас у найнесподіваніший момент, зробивши ваші секрети загальним надбанням.

Стрілець

Представникам вашого знака – єдиним у всьому зодіаку – зірки рекомендують розпочинати реалізацію важливого проєкту, до якого ви готувалися тривалий час – робота приречена на успіх.

Козоріг

Не дозволяйте емоціям, які долають представників вашого стриманого знака, виплескуватися безконтрольно: налетівши на когось з оточення, ви можете втрапити в неприємну ситуацію, коли ваші вибачення не приймуть.

Водолій

День сприятливий для освідчення та пропозиції руки й серця: шлюб, укладений після такої церемонії, виявиться щасливим і міцним: він – з великою ймовірністю – триватиме довгі роки.

Риби

Перш ніж скласти план на день, включивши до нього безліч пунктів, спочатку зважте свої сили: взявши на себе занадто багато, ви доволі швидко можете зрозуміти, що на те, на що ви замахнулися, не вистачає сил.

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