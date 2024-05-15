Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо злими та дратівливими

Під її впливом доводиться вчиняти дії, за які згодом – іноді вже наступного дня – доведеться відчувати сором. Через конфліктну атмосферу, яка панує в цей час, астрологи часто радять залишитися вдома, але оскільки в будній день зробити це складніше, необхідно просто звести до мінімуму спілкування – особливо з малознайомими або незнайомими людьми.

Овен

Зірки радять вам звернути увагу на сни, які ви побачите цієї ночі, — вони можуть багато прояснити у ваших взаєминах із близькою людиною, які останнім часом зайшли в глухий кут.

Телець

Отримавши професійну пропозицію, яку вам можуть зробити цього дня, не погоджуйтеся одразу: спочатку необхідно зважити всі «за» та «проти», потягнете ви нову посаду чи ні.

Близнята

Навіть до вирішення найпростішого завдання варто підійти з креативної точки зору: чим більше творчих ідей ви втілите цього дня у життя, навіть якщо йдеться про суто технічні питання, тим краще.

Рак

Не варто пропонувати свої – як вам здається, продуктивні – ідеї начальству, якщо воно вас про них не запитає – сьогодні якраз той день, коли будь-яка ініціатива може бути караною.

Лев

Не варто починати серйозну розмову з близькою людиною, якою б не була її тема: досягти домовленості ва однаково не вдасться, а от вщент посваритися ви можете цілком.

Діва

Візьміть на озброєння філософський принцип, відповідно до якого не варто турбуватися про те, що вам не до снаги змінити: відпустіть ситуацію, і ви самі здивуєтеся тому, як швидко все влаштується на краще.

Терези

Найгірше, що ви можете зробити, це втрутитися в конфлікт, що не має особисто до вас стосунку: ви не маєте гарантії безпеки як рефері на рингу, тому можете отримати «удар» з двох боків.

Скорпіон

Від поганого настрою, який супроводжуватиме вас від самого ранку, сьогодні – втім, як і завжди – можна буде позбавитися за допомогою роботи, до того ж чим більше її буде, тим краще.

Стрілець

Найважливіші професійні питання краще вирішувати у першій половині дня, коли ваша працездатність перебуватиме на своєму піку, а пообідній час можна присвятити заслуженому відпочинку.

Козоріг

Схильність до марнотратства, яка буде властива вам сьогодні, змусить придбати багато зовсім непотрібних речей, тому важливо купувати тільки те, що вам дійсно необхідно.

Водолій

До пропозиції зайнятися «вкрай вигідним» проєктом, із яким до вас звернеться малознайома людина, потрібно поставитися з побоюванням: найімовірніше, вас хочуть втягнути в авантюру, яка замість прибутку призведе до збитків.

Риби

Зробивши професійну помилку, не намагайтеся скинути свою провину на когось із колег – краще одразу ж визнати, що вчинили неправильно, і – по гарячих слідах – виправити ситуацію на краще.

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