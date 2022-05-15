Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна спочивати на лаврах

Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна спочивати на лаврах

День, коли люди хочуть – і можуть – спочивати на лаврах у хорошому розумінні цього слова.

Зрозуміло, передусім це стосується тих, хто в професійному плані виклався на всі сто відсотків у попередній тиждень і отримав гідний результат. Час також сприятливий для того, щоб розставити крапки над «і» у взаєминах із близькою людиною: можна як робити пропозицію руки та серця, так і відповідати на неї згодою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 травня для Овнів

Незважаючи на те, що сьогодні всередині вас ніби увімкнеться невеликий моторчик, від надмірного фізичного навантаження краще відмовитися — воно, на жаль, здатне спричинити травми, забої та розтягнення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 травня для Тельців

День, коли можна як налагоджувати нові, так і зміцнювати зв'язки, що вже існують – люди охоче спілкуватимуться і йтимуть назустріч одне одному, чим зірки радять скористатися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 травня для Близнят

Не дозволяйте емоціям брати гору над розсудливістю та здоровим глуздом – під їхнім злиттям можна здійснити вчинки, які згодом доведеться довго виправляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 травня для Раків

Особливу увагу слід приділити своєму здоров'ю: серйозних проблем, на щастя, не передбачається, але подумати про правильне харчування та заняття посильними видами спорту має сенс.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 травня

День – незважаючи на його будній статус – бажано присвятити спілкуванню з близькими людьми, сьогодні вони особливо потребуватимуть вашої допомоги, уваги та розуміння.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 травня для Дів

Ухваюючи важливе – як професійне, так і особисте – рішення – дослухайтеся до свого внутрішнього голосу: давши йому слово, ви отримаєте альтернативний погляд на ситуацію, що склалася.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 травня для Терезів

Для роботи підходить лише перша половина дня – саме в цей час вдасться зробити все, що заплановано, тому після обіду не гріх та відпочити – наприклад, зайнятися своїм хобі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 травня для Скорпіонів

Сьогодні особливо важливо звертати увагу на знаки, які посилатиме вам доля: цілком можливо, що вона хоче попередити вас про щось дуже хороше і приємне.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 травня для Стрільців

Ваша безладність може зіграти з вами злий жарт: так, перш ніж взяти з полиці в супермаркеті йогурт, уважно подивіться на термін придатності, інакше наслідки можуть бути неприємними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 травня для Козорогів

Взаємини з близькою людиною, з якою вас деякий час тому вас розлучила сварка, найнесподіванішим – і приємним – чином налагодяться, щоправда, для цього необхідно буде докласти зусиль.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 травня для Водоліїв

Настрій вам сьогодні потрібно утримувати на позитивній хвилі: навіть якщо раптом – з якоїсь причини – захочеться засумувати, необхідно перебороти себе і знайти в навколишньому світі щось хороше.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 травня для Риб

День особливого сприятливий для тих представників вашого знака, які займаються творчістю: розпочатий сьогодні пов'язаний із креативом проєкт принесе вам популярність у професійних колах.

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