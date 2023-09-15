Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який спонукає нас до досягнення мети

День, який поступово – поволі – підштовхує нас до дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Щоправда, успіх чекає лише на тих, у кого є точний план дій і чітке розуміння того, що потрібно отримати врешті-решт. Тим, хто наразі ще не набув ні того, ні іншого, краще продовжувати планування й вироблення тактики та стратегії, які допоможуть досягти бажаного. Від спілкування з близькими – рідними та коханими – людьми цього дня зірки рекомендують відмовитися: відсутність порозуміння залишить почуття розчарування спілкуванням, а так і до серйозних суперечок недалеко.

Овен

Розпочинати роботу над новим проєктом бажано у другій половині дня – зранку вам не вистачить сил навіть для вирішення найпростіших питань, не кажучи вже про важливіші й серйозніші завдання.

Телець

Між розумовою і фізичною працею сміливо обирайте першу: вам вдасться вирішити складне інтелектуальне завдання, яке в будь-який інший час видалося б вам практично нездійсненним.

Близнята

Дратівливість, яка може охопити вас сьогодні, не дозволить зосередитися на роботі, тому бажано вибрати рутинні дії, що не потребують серйозної концентрації.

Рак

Підписання важливих документів, навіть якщо воно було призначене заздалегідь, краще перенести на інший час: поквапливість призведе до того, що про ухвалене рішення доведеться пошкодувати, але часу для маневру не залишиться.

Лев

Будь-які переговори – як професійного, так і особистого характеру – бажано проводити в максимально неформальній обстановці, віддавши перевагу ресторану перед офісом, а парку або берегу водойми – перед квартирою.

Діва

Вирішуючи, як вчинити в ситуації, що склалася – насамперед професійного характеру, – керуйтеся виключно власною думкою, від чужих порад краще відмовитися.

Терези

Не варто розповідати про свої плани навіть тим, кому ви беззастережно вірите: промовивши їх уголос, ви втратите енергію, необхідну для втілення в життя нових проєктів будь-якої якості.

Скорпіон

Не намагайтеся підбадьоритися, влаштувавши невеликий, але яскравий скандал з кимось із близьких: його наслідки можуть виявитися не такими вже й невинними, як може здатися на перший погляд, тож краще остерігатися.

Стрілець

Займаючись справами, які здаються вам невідкладними, пам'ятайте про те, що відпочивати теж потрібно – хоча б час від часу, інакше енергія, відпущена на цей день, дуже швидко вичерпається.

Козоріг

Не варто з розкритими обіймами приймати людину, яку ви давно не бачили: відчуваючи зрозумілу радість від зустрічі, все ж бажано згадати про обставини, за яких ви розлучилися.

Водолій

Від сумних думок, які можуть здолати вас від самого ранку, можна позбутися чимось приємним і корисним одночасно: наприклад, попрацювати в саду або сплести кілька шкарпеток на зиму.

Риби

Від спілкування з близькими друзями, навіть якщо йтиметься лише про розмови телефоном, сьогодні краще відмовитися, особливо, якщо ви цінуєте ці взаємини.

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