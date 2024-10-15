Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли високою є ймовірність конфліктів

День не підходить для активних дій, якої б сфери життя – професійної чи господарсько-побутової – вони не стосувалися.

Також високою є ймовірність конфліктів, які можуть виникати на всіх рівнях із зовсім незначних – дріб'язкових – приводів, що загрожує зіпсованими стосунками, зокрема, з тими, від кого багато в чому залежить наше життя – як із близькими людьми, так і з керівництвом. Щоб уникнути неприємностей, необхідно якомога менше спілкуватися з людьми навколо, якщо ж такої можливості не буде, потрібно хоча б стримувати свої емоції.

Овен

Від нових проєктів у будь-якій сфері діяльності необхідно відмовитися – успіху в них досягти не вдасться, тому краще довести до пуття ті, які були розпочаті раніше, але з якоїсь причини не завершені.

Телець

Нинішній день – звісно, якщо буде така можливість – бажано провести на самоті, так ви не зможете ні з ким посваритися, до чого будете дуже близькі через сплеск емоцій.

Близнята

Лінощам, які можуть накрити вас цього дня, необхідно опиратися, знайшовши собі хоч якесь – хай і незначне – заняття, інакше режим бездіяльності негативно позначиться на завтрашній роботі.

Рак

Не варто звертати увагу на токсичних людей, яких сьогодні, на жаль, не бракуватиме: дозвольте їм "отруїтися" власними токсинами, тоді наступного разу вони не дошкулятимуть вам причіпками.

Лев

Відчувши хвилю натхнення, яка дозволить вам досягти успіхів у будь-якому – зокрема й суто технічному – виді діяльності, не дозволяйте нікому збити вас з неї, інакше досягти поставлених цілей не вдасться.

Діва

Сьогодні дуже важливо жити своїм розумом, не дослухаючись до чужих порад: це не означає, що люди, які їх дають, керуються злими намірами, просто ви краще знаєте, як діяти в цьому разі.

Терези

Від спілкування з неприємними для вас людьми, навіть якщо вони можуть допомогти вам вирішити важливе питання, варто відмовитися: жодного сприяння вони вам однаково не нададуть, а негативні емоції вам точно забезпечені.

Скорпіон

Зневага, з якою ви сьогодні можете поставитися до когось у своєму оточенні, зрештою зіграє проти вас, тому бажано приховувати свою ворожість, навіть якщо вона має підстави.

Стрілець

Сьогодні представникам вашого балакучого – щоб не сказати велемовного – знака особливо важливо стежити за тим, що і як ви говоритимете, інакше ризикуєте когось образити, зовсім того не бажаючи.

Козоріг

Намагайтеся ощадливо витрачати відпущену вам сьогодні зірками енергію, рівномірно розподіляючи її протягом дня, інакше ризикуєте "видихнутися" вже в першій половині дня.

Водолій

Події нинішнього дня, хоч би якими вони були – позитивними чи негативними – невипадкові: вони або наслідок колишніх вчинків, або попередження на майбутнє – знайдіть час, щоб подумати над ними.

Риби

Сьогодні вам не варто ухвалювати важливі рішення, оскільки з великою ймовірністю вони виявляться помилковими – краще перенести цей процес на інший час, витративши його на роздуми.

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