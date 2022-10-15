Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки рекомендують призначати романтичні побачення

День потужної позитивної енергетики, коли, незважаючи на вихідний, можна розпочинати реалізацію будь-яких – навіть дуже складних – проєктів.

Зрозуміло, що організувати повноцінний робочий день у неділю вам не вдасться, але зробити перший – зазвичай найважливіший – крок на шляху до поставленої мети не тільки можна, але і потрібно. На вільний час, який залишився, зірки рекомендують призначати романтичні побачення: вони виявляться на диво вдалими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 жовтня для Овнів

Не варто йти на поводі у людей, які переконуватимуть вас відмовитися від власної точки зору на користь іншої – тієї, яка викликає у вас неприйняття: згодом про це доведеться пошкодувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 жовтня для Тельців

Цього дня успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя, але зосередитися все ж бажано на особистій: сьогодні вам – нарешті – можуть зізнатися у своїх романтичних почуттях.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 жовтня для Близнят

День, коли можуть активізуватися таємні чи явні недоброзичливці, на яких не варто звертати уваги: їхнє біснування не завдасть вам шкоди, тож не варто витрачати дорогоцінні нервові клітини.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 жовтня для Раків

Знайомства, що сталися в цей час, виявляться не лише приємними, а й корисними: протекція, яку може створити вам один із цих людей, дуже сприятиме у професійних справах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 жовтня для Левів

Небажано втручатися в особисте життя своїх друзів і знайомих: навіть якщо вам здаватиметься, що без вашої – в усіх сенсах цінної – поради людині не обійтися, мовчіть, якщо вас про неї не попросять.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 жовтня для Дів

Велика ймовірність серйозної сварки з близькою людиною, тому не варто сьогодні зачіпати в розмові з нею теми, які зазвичай викликають нервову реакцію з її боку – перенесіть розмову на інший день.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 жовтня для Терезів

Самотужки сьогодні не вдасться впоратися з жодним – навіть найпримітивнішим – завданням, тож вирішивши навести лад у квартирі, підключайте до цього всіх своїх домашніх – так буде швидше й веселіше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 жовтня для Скорпіонів

Необхідно зайнятися очищенням організму від шлаків і токсинів: спосіб позбавити його непотрібних йому компонентів кожен може обирати сам – комусь допоможе дієта, а комусь – детокс-меню.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 жовтня для Стрільців

Допомагати іншим людям варто таким чином, щоб водночас не жертвувати власними інтересами, інакше можна порушити енергетичну рівновагу між вами і світом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 жовтня для Козорогів

Можна – і треба – зустрічатися з друзями, особливо старими: з ними можна буде згадати приємні події минулого, покращивши таким чином настрій, який останнім часом погіршився.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 жовтня для Водоліїв

День, коли головною вашою проблемою стане відсутність взаєморозуміння з людьми, що вас оточують: тим, кому його, за всього бажання, не вдасться досягнути, краще на якийсь час стати добровільним самітником.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 жовтня для Риб

День ідеально підходить для спілкування з близькими, яких ви останнім часом рідко балуєте своєю увагою: особливо це стосується літніх родичів, але про кохану людину теж не варто забувати.

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