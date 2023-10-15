Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

День негативної енергетики, протягом якого – особливо в першій його половині – підступу можна очікувати від найближчих людей.

В цей час не можна віддаватися лінощам і ледарству – енергія, яка вирує, вимагатиме виходу, і неважливо, у що саме вона виллється – у професійні звершення чи домашню роботу, головне в цій ситуації – активно діяти.

Овен

Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, треба буде "лікувати" роботою: захопившись, ви й не помітите, як втома піде, поступившись місцем бадьорості й бажанню активно діяти.

Телець

Не варто поспішати з оформленням ділових документів: оскільки цього дня в їхньому тексті може закрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих договорів хоча б на кілька днів.

Близнята

Небажано витрачати сили, відпущені на цей час, намарно: зірки радять вибрати головне завдання і, не відволікаючись на другорядні справи, завзято й поступово "бити" лише в цьому напрямі.

Рак

Відчувши роздратування, яке накочується, випустіть пару будь-яким доступним – і безпечним для навколишніх – способом: наприклад, розбийте кілька тарілок, побийте подушку або ... потанцюйте під улюблену музику.

Лев

Будь-який конфлікт, призвідником якого – навмисно чи мимоволі – ви можете стати сьогодні, призведе до серйозних наслідків: щонайменше можна посваритися з близькою людиною, а щонайбільше – і втратити її.

Діва

Вирішуючи фінансові питання, необхідно бути обережними, а ще краще і зовсім від них відмовитися – замість очікуваного прибутку можна отримати несподіваний – і неприємний – збиток.

Терези

Негативні емоції можуть викликати будь-які люди, включно з рідними і близькими, тому важливо виявляти терпіння й поблажливість до їхніх помилок і слабкостей, тим більше, що і вони вам їх прощають.

Скорпіон

Критику на свою адресу потрібно сприймати без образ: оскільки в ній буде раціональне зерно, необхідно прийняти все почуте до відома та спробувати виправити свої помилки.

Стрілець

Причиною апатії, яка може спіткати вас цього дня, буде почуття незадоволеності собою і тим, що робите: секрет щастя полягає в тому, щоб – хоча б на якийсь час – дозволити собі бути недосконалими.

Козоріг

День, коли люди, які оточують вас, постануть перед вами у своєму справжньому – без прикрас і хитрощів – образі, що дозволить вам зробити важливі висновки про подальше спілкування з ними.

Водолій

Утримайтеся від з'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вам так і кортітиме це зробити, – висока ймовірність сварки, яка може розвести вас у різні боки.

Риби

Навіть дуже великий обсяг роботи можна буде зробити, якщо нікуди не поспішати й виконувати завдання одне за одним, не відстаючи і не забігаючи далеко вперед.

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