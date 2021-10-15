Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день побачень і вечірок

День потужної енергетики, яку зірки рекомендують спрямувати не на результат, як це буває зазвичай, а на процес.
До речі, стосується це не стільки роботи, скільки особистого життя — все-таки сьогодні на календарі вихідний день. Можна — і треба — налагоджувати взаємини з друзями та коханими людьми, призначати побачення і вечірки, робити подарунки і влаштовувати сюрпризи.
Овен (21.03 — 20.04)
Гороскоп на 16 жовтня для Овнів
День сприятливий для відвідування перукарні: разом з відрослими волоссям вам вдасться позбавитися від негативу, який був накопичений протягом тривалого часу.
Телець (21.04 — 21.05)
Гороскоп на 16 жовтня для Тельців
День бажано присвятити відпочинку: погуляти на свіжому повітрі, зайнятися посильним видом спорту — це дозволить відновити вичерпувані сили і накопичити енергію, яка знадобиться вам вже на початку робочого тижня.
Близнята (22.05 — 21.06)
Гороскоп на 16 жовтня для Близнят
Час сприятливий для проведення романтичної вечері з коханою людиною або вечірки з друзями — особливо з тими, кого ви давно не бачили: в будь-якому разі зустріч мине успішно.
Рак (22.06 — 22.07)
Гороскоп на 16 жовтня для Раків
Якщо ви, незважаючи на вихідний, вирішите взятися за нову справу, у вас, швидше за все, нічого не вийде — ви тільки даремно витратите час, так що візьміть таймаут і влаштуйте собі перепочинок.
Лев (23.07 — 21.08)
Гороскоп на 16 жовтня для Левів
Чим би ви не вирішили зайнятися в цей час — рішенням професійних питань або побутовими клопотами, намагайтеся не втомлюватися: робота роботою, а про відпочинок — тим більше сьогодні — теж забувати не можна.
Діва (22.08 — 23.09)
Гороскоп на 16 жовтня для Дів
Присвятіть день — благо, на календарі вихідний — турботі про себе: відпочиньте, прийміть ванну, погуляйте і займіться улюбленою справою — організм обов'язково скаже вам за це спасибі.
Терези (24.09 — 23.10)
Гороскоп на 16 жовтня для Терезів
Вихідний день — сприятливий час для того, щоб проаналізувати свою професійну діяльність, знайти помилки, якщо такі є, і подумати, яким чином їх виправити.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Гороскоп на 16 жовтня для Скорпіонів
День сприятливий для того, щоб завести нову сімейну традицію: якою вона буде, залежить тільки від вас, головне, щоб в ній була задіяна вся сім'я, включаючи як найменших, так і літніх.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Гороскоп на 16 жовтня для Стрільців
Спілкуватися з оточенням — як в реальному, так і у віртуальному режимі — потрібно якомога менше: розмови, що не мають якоїсь конкретної мети, заберуть масу енергії, необхідної для більш корисних цілей.
Козоріг (22.12 — 20.01)
Гороскоп на 16 жовтня для Козорогів
Не варто гнатися за всіма "зайцями" одразу, намагаючись встигнути переробити всі домашні справи, а заодно підготуватися до робочих буднів: щось в будь-якому разі постраждає, тому краще вибрати один напрям.
Водолій (21.01 — 18.02)
Гороскоп на 16 жовтня для Водоліїв
Отримати додатковий заряд енергії, який вже наступного тижня допоможе вам подужати всі робочі завдання, можна буде, поспілкувавшись з найкращим другом або подругою — це принесе позитивні емоції.
Риби (19.02 — 20.03)
Гороскоп на 16 жовтня для Риб
Не упускайте шанс поліпшити взаємини з близькими людьми, який випаде вам сьогодні: погуляйте разом в осінньому парку, влаштуйте сімейну вечерю — нехай кохана людина побачить, що ви про неї піклуєтеся.
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