Гороскоп на 17–18 лютого для всіх знаків зодіаку: дні, коли можливі будь-які досягнення

20-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, робить можливими будь-які досягнення, навіть якщо вони здаються нереальними.

Як на роботі, так і вдома можна брати на себе будь-яке навантаження – все вдасться виконати легко та швидко, головне – припинити говорити і почати діяти. Ймовірні нові – вигідні й перспективні – пропозиції та замовлення, які принесуть не лише вагомий прибуток, а й популярність у професійних колах. Вільний час бажано провести з сім'єю – особливо з дітьми та літніми родичами.

Овен

В роботі над складним, але дуже цікавим і перспективним проєктом використовуйте завзятість і впертість, властиві представникам вашого знака – це значно прискорить вирішення завдань.

Телець

Не варто брати на себе роботу інших людей, навіть якщо вони наполегливо – і навіть слізно – проситимуть вас про це: замість вдячності вони звинуватять вас у будь-якій – навіть випадковій і незначній – помилці.

Близнята

В якій ситуації ви б не опинилися, не піддавайтеся бажанню виправити її, вирішивши обдурити близьку людину: очікуваного результату ви однаково не досягнете, а ось репутації брехуна – цілком.

Рак

Навіть якщо близька вам людина вчинила неправильно, не поспішайте накидатися на неї з докорами і критикою – покартати її ви завжди встигнете, а зараз набагато важливіше надати їй підтримку в складній ситуації.

Лев

Важливо стримувати негативні емоції та не з'ясовувати стосунки з людьми навколо – особливо це стосується тих, кого ви цінуєте – рідних, близьких і друзів: до добра це не доведе.

Діва

Як би вас не вмовляли зробити щось проти вашої волі, не піддавайтеся тиску: ви дуже швидко пошкодуєте про те, що виявили м'якотілість і не наполягли на своєму, хоча могли це зробити.

Терези

Час сприятливий для досягнення домовленостей з будь-якими – навіть найзавзятішими та найупертішими – опонентами, головне – задіяти дипломатичні якості, якими наділили вас зірки.

Скорпіон

Вирішувати будь-яке складне питання потрібно без тиску на співрозмовника: дайте йому можливість дійти важливого висновку самостійно, але тихенько "підштовхнути" його до нього не лише можна, але й потрібно.

Стрілець

Зірки рекомендують вам трохи "відсунути" основну роботу на другий план і приділити час своєму хобі – вам вдасться не лише трохи відпочити та відновити сили, а й створити справжній шедевр.

Козоріг

Складатимуться максимально сприятливі умови для реалізації найскладніших професійних проєктів – не варто втрачати щасливий шанс, відкладаючи роботу над ними до довгої скриньки.

Водолій

Відчувши, що у стосунках із коханою людиною намітилася проблема, дотримайтеся поради психологів: не заганяйте її всередину, а проговоріть уголос: обговоривши ситуацію, що склалася, ви знайдете з неї вихід.

Риби

Час сприятливий для того, щоб звернутися до перукаря або стиліста, яких ви давно не відвідували – схоже, ваш образ потребує корекції, яку бажано провести саме цими днями.

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