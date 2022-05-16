Гороскоп на 17-18 травня для всіх знаків зодіаку: дні, коли жодна подія не відбувається просто так

Гороскоп на 17-18 травня для всіх знаків зодіаку: дні, коли жодна подія не відбувається просто так

Символом 18-го місячного дня, який триватиме майже дві доби, є дзеркало.

Навколишній простір людини – сьогодні, як ніколи – є відображенням її внутрішнього світу, тому жодна подія в цей час не відбувається просто так – все має безпосередній стосунок до того, що вона зробила або, навпаки, не зробила. Виправити становище зараз уже не вдасться, але зробити важливі висновки на майбутнє можна й потрібно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17–18 травня для Овнів

Вас у ці дні може дратувати поведінка людей навколо, але це не означає, що у відповідь треба поводитися ще неадекватніше – навпаки, стримавшись, ви будете почуватися набагато спокійніше.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17–18 травня для Тельців

Використовувати можливості, надані вам зірками у цей час, треба лише з гарною метою: зробивши комусь зле, ви досить швидко дізнаєтеся, що таке закон бумеранга в дії.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17–18 травня для Близнят

Спокусам, які переслідуватимуть вас у ці дні, буде складно чинити опір, але можна і варто – у протилежному разі велика ймовірність здійснити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17–18 травня для Раків

Робота до знемоги, яка останнім часом визначала ваше існування, не найкраще позначилася на вашому самопочутті та фізичному стані в цілому, тому ці дні бажано присвятити відпочинку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17–18 травня для Левів

Невдалий час для реалізації серйозних проєктів, тому навіть якщо ви заздалегідь планували роботу над ними на ці дні, перенесіть їх, а наразі доведіть до розуму старі, "завислі" справи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17–18 травня для Дів

Найголовніше в ці дні – поповнити запас енергії, яка завзято наближається до нуля: найкраще приділити час улюбленій справі, але забувати про необхідність перебування на свіжому повітрі теж не варто.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17–18 травня для Терезів

У цей час небажано дослухатися чужих порад: навіть якщо вони будуть продиктовані добрими намірами, зерно істини в них ви все одно не знайдете, а взявши їх до уваги, підете хибним шляхом.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17–18 травня для Скорпіонів

Зірки радять вам провести ці дні у тиші та спокої – лише в такому стані ви зможете проаналізувати події, що відбулися останнім часом, і зробити з них правильні висновки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17–18 травня для Стрільців

Навіть таким завзятим людям, як ви, час від часу треба відпочивати, і цей час ви цілком можете витратити на те, щоб відволіктися від насущних проблем, а заразом відновити сили – як фізичні, так і моральні.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17–18 травня для Козорогів

Спокуса зробити когось із близьких чи друзів знаряддям для досягнення своєї мети буде велика, проте робити цього не варто – згодом ви можете про це пошкодувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17–18 травня для Водоліїв

Невдалий час для переговорів з партнерами – як професійних, так і особистих: навряд чи вам сьогодні вдасться порозумітися, ви лише дарма витратите сили, вмовляючи їх і наводячи свої аргументи.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17–18 травня для Риб

Не варто вступати в суперечки, особливо якщо йдеться про близьких друзів або коханих людей: свою правоту ви їм у цей час все одно не доведете – вас просто не почують, а стосунки зіпсуєте надовго.

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