Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: день рішучих вчинків та радикальних змін

День рішучих вчинків та радикальних змін, яких – навіть за великого бажання – не вдасться уникнути.

Необхідно бути готовими до будь-якого – найнесподіванішого – розвитку ситуації, коли від блискавичного рішення залежатиме успіх – чи неуспіх – всього заходу. Оскільки на календарі вихідний день, йдеться переважно про справи господарсько-побутової чи особистої якості, але й професійні проєкти напередодні нового робочого тижня теж не варто списувати з рахунків. Не варто відкладати важливі розмови – сьогодні співрозмовники будуть не лише відкриті для спілкування та максимально відверті, а й налаштовані на знаходження спільної мови.

Овен

Необхідно звернути увагу на сон цієї ночі – він передбачить події, які мають відбутися найближчим часом, щоправда, для його розшифрування знадобляться зусилля – все не так просто, як здається.

Телець

Енергії дня сприятливі для примирення з людьми, сварка з якими засмучує та затьмарює ваше існування: скористайтеся шансом налагодити стосунки, тим більше, що вона і сама сумує без вас.

Близнята

Поява у вашому житті людини з минулого несе в собі набагато велике смислове навантаження, ніж просто можливість поринути в приємні спогади, але про його справжню суть ви дізнаєтеся пізніше.

Рак

Ви можете отримати цікаву пропозицію фінансової властивості, яка дозволить вам значно зміцнити своє матеріальне становище – воно дійсно виявиться вигідним, тому треба погоджуватися.

Лев

Про приємну подію, яка ось-ось має відбутися у вашому житті, не варто розповідати нікому – навіть тим, кому ви беззастережно довіряєте: велика ймовірність зурочити щасливі зміни, яких ви довго очікували.

Діва

День сприятливий для того, щоб приділити час собі – відвідати SPA-салон або влаштувати його вдома, це не тільки покращить ваш настрій та фізичний стан, а й допоможе підготуватися до робочого тижня.

Терези

Час ухвалювати важливе рішення у взаєминах із близькою людиною: проблеми і недомовленості, що накопичилися, не дадуть і надалі мирно співіснувати одне з одним — треба або залагодити їх, або розлучитися.

Скорпіон

Намагайтеся не робити зауважень оточенню, навіть якщо воно об'єктивно на це заслуговує: довести, що воно помиляється, вам однаково не вдасться, то навіщо сперечатися і псувати настрій у вихідний.

Стрілець

Скинути негатив, що накопичився, і відчути легкість в енергетичному плані допоможе розмова зі старим другом або подругою, особливо якщо ви з якоїсь причини довгий час не спілкувалися.

Козоріг

День, незважаючи на його вихідний статус, можна присвятити підготовці до роботи над новим професійним проєктом, тоді вже завтра вам буде набагато легше і простіше розпочати роботу над ним.

Водолій

Засуджувати інших не варто і будь-якого іншого дня, але сьогодні така поведінка може стати особливо небезпечною, тому потрібно згадати про свої гріхи, яких у вас, як і у будь-якої іншої людини, достатньо.

Риби

Недоброзичливо налаштованих щодо ставлення до вас людей бажано оминати завжди, але сьогодні – особливо: пересварка з ними, яка неминуче виникне, може мати найнеприємніші наслідки.

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