Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: день світової гармонії

День загальної – світової – гармонії, коли необхідно дбати про свій комфорт – як моральний, так і фізичний.

Однак це не означає, що треба вдаватися до надмірностей – чим стриманіше у своїх бажаннях і прагненнях буде цього дня людина, тим краще і для неї, і для оточення. Необхідно відмовитися від дорогих покупок, які в цей час виявляться лише порожньою тратою необхідних матеріальних ресурсів, і багато їжі — день сприятливий для посту і навіть голодування.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 березня для Овнів

Дратівливість, яка може переслідувати вас протягом дня, не найкраще позначиться на взаєминах із близькими та рідними людьми – можливо, варто стримати себе, щоб не образити їх.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 березня для Тельців

Ваш девіз на сьогоднішній день — "як гукаєш, так і одгукнеться": чим більше добра ви зробите людям — як рідним, так і абсолютно вам незнайомим — тим більше хорошого отримаєте натомість.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 березня для Близнят

Найкраще заняття, якому ви можете віддатися цього дня, — це наведення ладу: неважливо, де ви вирішите прибрати — в будинку або лише на робочому столі, головне, включитися в потік світової гармонії.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 березня для Раків

День сприятливий для порятунку від непотрібних речей: розсортувавши своє майно і вибравши те, що, найімовірніше, вже вам не знадобиться, ви зможете допомогти тим, хто потребує, яких сьогодні більше, ніж будь-коли.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 березня для Левів

Здоровий спосіб життя необхідний завжди, але сьогодні – особливо: організм легко налаштується на зміни, чого б вони не стосувалися – обмежень у харчуванні чи занять спортом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 березня для Дів

День, коли можна – і потрібно – вирушати у поїздку: навіть якщо вона виявиться вимушеною, не варто боятися "різких рухів" – талан буде на вашому боці, а люди нададуть вам максимальну підтримку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 березня для Терезів

Не можна допускати поганих слів та недобрих побажань, навіть якщо обставини підштовхуватимуть вас до цього: закон бумеранга ще ніхто не скасовував, і ви отримаєте свій негатив назад.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 березня для Скорпіонів

Свою ауру необхідно оберігати від впливу сторонніх людей завжди, але сьогодні – особливо: людина зі злими помислами, що вторглася у ваше енергетичне поле, може завдати серйозної шкоди – не допускайте цього.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 березня для Стрільців

Вам необхідно згадати стару, але вірну істину про те, що скромність прикрашає людину: не допускайте чванливості та зарозуміості щодо інших людей – навряд чи це сприятливо позначиться на стосунках із ними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 березня для Козорогів

Хоч би як ви були зайняті, приділіть частину часу своїм рідним та друзям: останнім часом ви мало з ними розмовляли, а їм, схоже, є що вам розповісти – втім, як і вам.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 березня для Водоліїв

Вкрай необхідно уникати агресії і агресії відносно інших людей: навіть якщо вони їх заслуговуватимуть, краще проігнорувати чужі нападки — так вам вдасться зберегти душевну рівновагу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 березня для Риб

Час сприятливий для виходу із затяжного конфлікту, який давно отруює ваші стосунки з близькою людиною: сьогодні вона неодмінно піде вам назустріч, достатньо буде зробити крок уперед.

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