Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: день тиші й самотності

День, який необхідно прожити тихо, спокійно і без поспіху – найкраще на самоті.
Від спілкування з людьми навколо сьогодні краще відмовитися – нічого, крім неприємних емоцій, воно не принесе, тому бажано свідомо уникати розмов і листування. Час сприятливий для відпочинку – як активного, так і пасивного. Особливо успішними будуть поїздки різного роду – від відряджень до подорожей, які можуть принести не лише користь, а й задоволення навіть у нинішній – непростий – час.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 березня для Овнів
Чим би ви не займалися, важливо думати не лише про себе, але й про інших, тільки в такому разі ви досягнете успіху в будь-якій справі – вас підтримають і нададуть всебічну допомогу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 березня для Тельців
Як би не склалася ситуація протягом дня, необхідно виявляти витримку й терпіння – сплеск емоцій не сприятиме встановленню добрих стосунків з оточенням, радше навпаки.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 березня для Близнят
Будь-який вчинок – як добрий, так і злий – незабаром повернеться до вас бумерангом, тому необхідно добре подумати, перш ніж щось зробити, адже це може загрожувати неприємними наслідками.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 березня для Раків
Березень – найоманливіший місяць року, коли до обіду холодно, а пообіді – тепло, або навпаки, тому тим, хто не хоче звалитися із застудою, сьогодні необхідно остерігатися протягів та одягатися за погодою.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 березня для Левів
Прислухайтеся до порад, які абсолютно безкорисливо даватимуть вам люди навколо: серед них трапляться по-справжньому цінні, які можна буде успішно втілити в життя.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 березня для Дів
Приплив сил, який ви відчуєте в цей час, дозволить реалізувати будь-який – навіть найсміливіший – професійний проєкт, головне, вибрати той, який є вашим першочерговим завданням.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 березня для Терезів
Вибираючи між зайнятістю на роботі та своєю родиною, цього дня необхідно зупинитися на останній: справи нікуди від вас не втечуть, а ось близька людина цілком може образитися і навіть піти.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 березня для Скорпіонів
Не варто братися до вирішення серйозних професійних питань, але якщо вирішите попрацювати, зосередьтеся на своїй справі і не відволікайтеся від неї на жодну хвилину — нічого не встигнете.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 березня для Стрільців
Спокуса провести сьогоднішній день у повній бездіяльності буде велика, але їй необхідно чинити опір: можливо, замахуватися на проєкт століття сьогодні й не варто, та лінощі теж не вітаються.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 березня для Козорогів
Можна – і треба – вирішувати питання, так чи інакше пов'язані з фінансами: насамперед успішно завершиться розмова з керівництвом щодо підвищення заробітної плати – варто попросити його про це.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 березня для Водоліїв
Будь-які рішення – від побутових суперечок до судових розглядів – сьогодні будуть ухвалені на вашу користь, тому можна сміливо – і без сумнівів – бути як позивачами, так і відповідачами.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 березня для Риб
День сприятливий для звіту про виконану роботу: вам вдасться подати власні зусилля в найкращому світлі, навіть якщо насправді ви десь щось не доопрацювали або в чомусь прорахувалися.
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