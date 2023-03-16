Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: день тиші й самотності

День, який необхідно прожити тихо, спокійно і без поспіху – найкраще на самоті.

Від спілкування з людьми навколо сьогодні краще відмовитися – нічого, крім неприємних емоцій, воно не принесе, тому бажано свідомо уникати розмов і листування. Час сприятливий для відпочинку – як активного, так і пасивного. Особливо успішними будуть поїздки різного роду – від відряджень до подорожей, які можуть принести не лише користь, а й задоволення навіть у нинішній – непростий – час.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 березня для Овнів

Чим би ви не займалися, важливо думати не лише про себе, але й про інших, тільки в такому разі ви досягнете успіху в будь-якій справі – вас підтримають і нададуть всебічну допомогу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 березня для Тельців

Як би не склалася ситуація протягом дня, необхідно виявляти витримку й терпіння – сплеск емоцій не сприятиме встановленню добрих стосунків з оточенням, радше навпаки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 березня для Близнят

Будь-який вчинок – як добрий, так і злий – незабаром повернеться до вас бумерангом, тому необхідно добре подумати, перш ніж щось зробити, адже це може загрожувати неприємними наслідками.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 березня для Раків

Березень – найоманливіший місяць року, коли до обіду холодно, а пообіді – тепло, або навпаки, тому тим, хто не хоче звалитися із застудою, сьогодні необхідно остерігатися протягів та одягатися за погодою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 березня для Левів

Прислухайтеся до порад, які абсолютно безкорисливо даватимуть вам люди навколо: серед них трапляться по-справжньому цінні, які можна буде успішно втілити в життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 березня для Дів

Приплив сил, який ви відчуєте в цей час, дозволить реалізувати будь-який – навіть найсміливіший – професійний проєкт, головне, вибрати той, який є вашим першочерговим завданням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 березня для Терезів

Вибираючи між зайнятістю на роботі та своєю родиною, цього дня необхідно зупинитися на останній: справи нікуди від вас не втечуть, а ось близька людина цілком може образитися і навіть піти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 березня для Скорпіонів

Не варто братися до вирішення серйозних професійних питань, але якщо вирішите попрацювати, зосередьтеся на своїй справі і не відволікайтеся від неї на жодну хвилину — нічого не встигнете.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 березня для Стрільців

Спокуса провести сьогоднішній день у повній бездіяльності буде велика, але їй необхідно чинити опір: можливо, замахуватися на проєкт століття сьогодні й не варто, та лінощі теж не вітаються.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 березня для Козорогів

Можна – і треба – вирішувати питання, так чи інакше пов'язані з фінансами: насамперед успішно завершиться розмова з керівництвом щодо підвищення заробітної плати – варто попросити його про це.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 березня для Водоліїв

Будь-які рішення – від побутових суперечок до судових розглядів – сьогодні будуть ухвалені на вашу користь, тому можна сміливо – і без сумнівів – бути як позивачами, так і відповідачами.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 березня для Риб

День сприятливий для звіту про виконану роботу: вам вдасться подати власні зусилля в найкращому світлі, навіть якщо насправді ви десь щось не доопрацювали або в чомусь прорахувалися.

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