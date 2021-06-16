Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли недоліки можна перетворити на чесноти

День, коли можна позбутися власних недоліків, перетворивши їх на переваги.

У цей час рекомендується переглянути результати своєї діяльності і переоцінити власні можливості, визначивши, чи достатньо їх для досягнення поставленої мети чи ні. За позитивної відповіді на це запитання необхідно активізуватися і почати діяти, за негативної — подумати, яким чином можна примножити їхню кількість.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 17 червня для Овнів

Розшифровуючи сон нинішньої ночі, необов'язково шукати його тлумачення в численних інтернет-сонниках, цілком достатньо запитати поради у свого внутрішнього голосу — він дасть правильну відповідь.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 17 червня для Тельців

Зірки рекомендують перепросити скривджену вами людину, незважаючи на те, що хибна гордовитість не дає вам цього зробити — потрібно подолати себе і все-таки покаятися.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 17 червня для Близнят

Поява у вашому житті людини з минулого говорить про те, що вона хоче налагодити зруйновані колись взаємини, необхідно дати їй другий шанс — хоча б вислухати і спробувати її зрозуміти.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 17 червня для Раків

Пропозиція, яку вам можуть сьогодні зробити, виявиться вельми вигідною в економічному плані, тому погоджуватися на неї зірки рекомендують вам без довгих роздумів.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 17 червня для Левів

З колегами сьогодні бажано спілкуватися винятково на абстрактні теми, особливо потрібно уникати робочих питань — велика ймовірність "подарувати" свої ідеї людині, яка згодом видасть їх за свої.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 17 червня для Дів

День сприятливий для відвідування салону краси: вибираючи форму стрижки, подумайте про зміну в своєму іміджі — це піде вам на користь як в професійному сенсі, так і в особистому житті.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 17 червня для Терезів

Не варто триматися за стабільність в роботі або стосунки з колись близькою людиною, вона давно вже не приносить вам радості — подумайте про можливість впустити в життя щось нове, досі вам невідоме.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 17 червня для Скорпіонів

Критикуючи когось із близьких або колег, переведіть ваші слова в жартівливу форму — так вам вдасться і поставленої мети досягти, і людини, до якої ви звертаєтеся, не образити.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 17 червня для Стрільців

Скинути накопичений негатив і відчути легкість в енергетичному плані допоможе розмова зі старим другом або подругою, особливо якщо ви з якоїсь причини тривалий час не спілкувалися.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 17 червня для Козорогів

Незважаючи на властивий вам трудоголізм, не варто будувати на сьогодні серйозні професійні плани — виконати їх все одно не вдасться, так що краще підтягти старі "хвости".

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 17 червня для Водоліїв

Засуджувати інших не варто і в будь-який інший день, але сьогодні такий стиль спілкування може стати особливо небезпечним, тому потрібно згадати про свої гріхи, яких у вас, як у будь-якого іншої людини, більш ніж достатньо.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 17 червня для Риб

Вирішити важливе професійне питання допоможуть старі знайомі, зв'язки з якими, на щастя, не втрачені: головне, не забути подякувати їм за допомогу, яку вони вам нададуть.

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