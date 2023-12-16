Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день кардинальних змін

Нинішній день – час кардинальних змін, до яких необхідно підходити обережно та продумано.

Все, що буде зроблено поспіхом, навряд чи виявиться вдалим: згодом все доведеться переробляти, якщо, звичайно, у людини залишиться така можливість, тож краще не поспішати. Бажання помститися комусь зі своїх недоброзичливців може приховувати небезпеку: злий вчинок може повернутися бумерангом до того, від кого виходить.

Овен

День, як і належить вихідному, бажано присвятити коханим людям, друзям та рідним – насамперед літнім родичам та дітям: ви не тільки виконаєте свій обов'язок, а й отримаєте задоволення.

Телець

Вирушаючи на шопінг, увімкніть режим розумної економії, інакше ризикуєте витратити набагато більше, ніж можете собі дозволити, і до наступних виплат змушені будете тугіше затягнути пояс.

Близнята

Не варто ухвалювати кардинальних рішень, спираючись лише на свою думку – вона може виявитися помилковою: намагайтеся підстрахуватися та порадитися з кимось із близьких, яким ви беззастережно довіряєте.

Рак

Не варто таїти зла на близьку людину, навіть якщо вона здійснила вчинок, який вам категорично не сподобався: злого наміру у неї точно не було, а помилитися може кожен — навіть ви самі.

Лев

Не відкладайте похід до музею чи театру, навіть якщо вам здасться, що ваш настрій йому зовсім не відповідає – позитивні враження, які ви отримаєте, значно його покращать.

Діва

Песимістичний погляд на навколишній світ «вилікує» заняття улюбленою справою, до того ж ви можете значно вдосконалити свої навички та вміння в цій справі, так, що ваші вироби стануть витворами мистецтва.

Терези

Перш ніж розірвати стосунки з коханою людиною, подумайте про можливість дати вашим стосункам ще один шанс – пам'ятайте, що зруйнувати їх легко, а зворотного шляху може і не бути.

Скорпіон

Людина з минулого життя, яка з'явиться у вашому оточенні цього дня, прийде не просто так: найімовірніше, їй щось від вас потрібно, але тільки вам вирішувати, йти їй назустріч у цьому питанні чи ні.

Стрілець

Не варто хапатися за всі господарські справи одразу — у такому разі ви ризикуєте не досягти успіху в жодному, до того ж, непогано згадати про те, що в календарі — вихідний день, і знайти час для відпочинку.

Козоріг

День не обіцяє неприємних сюрпризів – найімовірніше, він мине спокійно та без подій, що необхідно використати для того, щоб відновити сили перед початком робочого тижня.

Водолій

Виходячи за поріг власного будинку, необхідно дотримуватися максимальної обережності і стежити за своїм майном, інакше, повернувшись назад, ви можете чогось не дорахуватися.

Риби

День – особливо друга його половина – сприятливий час для романтичного побачення: вдасться не лише приємно провести час із коханою людиною, а й перевести стосунки на новий рівень.

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