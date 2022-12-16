Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо схильні до негарних вчинків

День, коли спокійні, врівноважені і добрі люди можуть здійснити некрасиві вчинки.

До такої поведінки їх підштовхує космічна енергія, заражена відверто негативно, і той факт, що згодом вони відчувають щире каяття, не зменшує негативного значення їхнього вчинку. У цей час можна зіткнутися з плітками, наклепами, обмовленнями та зрадами: до таких проявів людської натури не можна ні звикнути, ні заздалегідь підготуватися, але можна зробити все для того, щоб не завдати болю іншим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 грудня для Овнів

Представники вашого знака – люди яскраві, тому недивно, що вони привертають увагу оточення: сьогодні може бути багато агресивних випадів на вашу адресу – намагайтеся максимально ігнорувати їх.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 грудня для Тельців

Спілкування з коханою людиною сьогодні навряд чи виправдає покладені на неї очікування швидше розчарує, тому – якщо, звичайно, є така можливість – краще перенести романтичне побачення на інший час.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 грудня для Близнят

День не підходить для вирішення робочих питань, тому добре, що він випадає на вихідний: ви можете обмежити спілкування з оточенням, яке сьогодні може бути неадекватним, і побути на самоті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 грудня для Раків

Сьогодні, як у жоден інший інший день, важливо стежити за тим, що і як кажеш: незаслужено образити когось із оточення буде легко, а от загладжувати свою ненавмисну провину доведеться дуже довго.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 грудня для Левів

Ви любите наполягати на своєму будь-що, але сьогодні не той день, коли треба йти на принцип: не варто витрачати час і нерви на з'ясування стосунків, ні до чого, окрім скандалу з близькими людьми, це не призведе.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 грудня для Дів

Не вірте на слово першій людині, що трапилася на вашому шляху — так можна стати легкою здобиччю для будь-яких шахраїв, починаючи з циганок-ворожок і закінчуючи професійними аферистами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

Сьогодні хтось може попросити вас про допомогу, але це не той випадок, коли потрібно, забувши про все, кидатися на допомогу: найімовірніше, людина просто хоче перекласти свої проблеми на вас – не погоджуйтесь.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіонів

За серйозні справи сьогодні краще не братися, навіть якщо йтиметься лише про господарські турботи: цього дня не вдасться влаштувати навіть генеральне прибирання, тож краще за нього не братися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 грудня для Стрільців

Небажано спілкуватися з рідними та близькими людьми: велика ймовірність серйозної сварки, яку не так просто буде нівелювати, а її наслідки можуть виявитися воістину руйнівними для стосунків.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 грудня для Козорогів

Не йдіть на поводі у людей, які спробують вмовити вас зробити вчинок, який здається вам неетичним: аргумент "все так роблять" відзначите одразу — навряд чи ви зможете таким чином заспокоїти своє сумління.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 грудня для Водоліїв

Претензії, які сьогодні може висловити вам близький друг, найімовірніше, матимуть під собою підстави, тому подумайте над його словами – робота над собою піде вам лише на користь.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 грудня для Риб

Найкращий спосіб не видати чужу таємницю — взагалі не знати її, але вже якщо вас посвятили в обставини чужого особистого життя, намагайтеся не поширюватися з цього приводу — зрештою, це не ваш секрет.

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