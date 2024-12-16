Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли поганий настрій вважається неприпустимим

День, коли поганий настрій вважається серйозним гріхом – його не можна допускати.

Часто саме в такий час зірки радять влаштовувати свята – дні народження, ювілеї, маскаради та карнавали, але в наш час вони – зі зрозумілих причин – неприйнятні, проте й сумувати теж не варто.

Найкращий спосіб поєднати вимоги зірок зі своїм настроєм – шукати хороше у всьому, що трапиться в цей час на життєвому шляху. Насправді це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Овен

Нинішній день бажано присвятити не лише роботі, а й відпочинку – бажано, щоб ці два початки існували паралельно та паритетно – так би мовити, п'ятдесят на п'ятдесят і не менше.

Телець

Від алкогольних напоїв – навіть якщо для їхнього вживання буде вагомий привід – сьогодні краще відмовитися: організм може відреагувати на них найнесподіванішим чином – під їхнім впливом ви наговорите зайвого.

Близнята

Дізнавшись чужу таємницю, про яку хтось зі знайомих розповість вам у пориві відвертості, намагайтеся одразу ж про неї забути – поділившись нею хоча б з однією людиною, ви зробите її загальним надбанням.

Рак

Не варто безконтрольно витрачати гроші на все, що вам сподобається – зірки радять включити режим розумної економії, інакше після свят ви ризикуєте опинитися на мілині – неприємне відчуття.

Лев

Приплив енергії – переважно творчої – принесе вам сьогодні спілкування з дітьми, причому необов'язково рідними: ті, хто їх ще не мають, можуть приділити увагу племінникам або сусідським нащадкам.

Діва

Сьогодні вам може здатися, що ви вмієте читати думки: спілкуючись з людьми навколо, ви під впливом енергій дня зможете на інтуїтивному рівні прочитати та прорахувати їхні наміри.

Терези

Обманювати близьку вам людину небажано завжди, але сьогодні брехня може бути особливо небезпечною – вона легко зруйнує стосунки, які ви терпляче та грамотно вибудовували протягом кількох років.

Скорпіон

Не варто нав'язливо домагатися почуттів у відповідь від людини, яка не звертає на вас увагу: відпустіть ситуацію, на якийсь час зробивши вигляд, що вам до неї байдуже – доволі швидко вона прибіжить сама.

Стрілець

Чому б вам не спробувати продати те, що ви робите винятково для власного задоволення – тобто продукцію свого хобі: цілком можливо, що вона виявиться більш затребуваною, ніж основна робота.

Козоріг

Перш ніж образитися на близьку вам людину, переконайтеся в тому, що вона дійсно збиралася зачепити вас за живе, інакше ви матимете щонайменше недоладний, а щонайбільше – безглуздий вигляд.

Водолій

Налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом загострилися, можна, зробивши їй подарунок: необов'язково дорогий, але обраний спеціально для неї – з урахуванням її симпатій та інтересів.

Риби

До зізнання коханої людини, яке вона може зробити вам сьогодні, необхідно поставитися з максимальною увагою: цілком можливо, вона хоче сказати вам щось дуже важливе, але не наважується.

Читайте також: