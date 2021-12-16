Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день підвищеної ділової активності

День підвищеної ділової активності, коли необхідно прокинутися від сплячки і почати діяти.
Він сприятливий для реалізації передусім проєктів, які давно очікують своєї черги у довгому списку першочергових завдань. Головне, щоб будь-яка розпочата сьогодні справа була скрупульозною і ретельно підготовленою – експромт та імпровізація не пройдуть.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 грудня для Овнів
Доля в цей день буде вподобати тим, хто вміє діяти швидко і рішуче, для роздумів і розгойдування часу не буде, тому потрібно від самого ранку націлитись на виконання намічених завдань.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 грудня для Тельців
Щоб давно назрілі радикальні професійні зміни не застали вас зненацька, необхідно підготуватися до них заздалегідь – накидати докладний план дій та визначитися з тактикою та стратегією.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 грудня для Близнят
Сьогодні складуться сприятливі обставини для реалізації різних справ, проте не варто розраховувати на те, що все складеться само собою – для їх виконання необхідно докласти зусиль.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 грудня для Раків
Поганий настрій, який ви відчуватимете від самого ранку, може негативно вплинути на роботу, тому дуже важливого не дати йому жодного шансу – важливо піднімати його всіма посильними способами.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 грудня для Левів
День несприятливий для фінансових операцій будь-якої складності, тому навіть поповнення рахунку на мобільному телефоні краще перенести на інший час – сьогодні дуже велика ймовірність матеріальних втрат.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 грудня для Дів
День максимально сприятливий для домашньої роботи, тому можна відкласти вирішення професійних питань та зайнятися наведенням порядку та затишку в будинку – перед святами це особливо важливо.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 грудня для Терезів
Зірки радять вам ненадовго – всього на день – обмежити спілкування з близькими людьми: навіть невелика побутова сварка легко може перерости у серйозний конфлікт, який напередодні свят особливо не потрібен.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 грудня для Скорпіонів
Приємні грошові виплати, якими продовжать наділяти вас вищі сили, має сенс витратити на важливі та великі придбання – до речі, знадобиться як рухоме, так і нерухоме майно.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 грудня для Стрільців
Різкі слова, які можна буде почути цього дня на свою адресу, не варто – хоч як це дивно прозвучить – приймати на свій рахунок: швидше, вони свідчать про моральні проблеми тих, хто їх висловить.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 грудня для Козорогів
У разі загострення хронічних захворювань, можливих цього дня, в жодному разі не можна займатися самолікуванням: щоб одужати до свят, варто звернутися до лікаря і скрупульозно виконувати всі його розпорядження.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 грудня для Водоліїв
Правильні відповіді на всі запитання сьогодні дасть інтуїція, до того ж дуже важливо не тільки почути її "голос", але і правильно витлумачити ті поради, які вона вам дасть.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 грудня для Риб
Сьогодні вам особливо важливо стежити за тим, що ви кажете: необережне слово, що ненароком вирвалося, може надовго зіпсувати стосунки з коханою, але такою вразливою людиною.
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