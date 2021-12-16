Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день підвищеної ділової активності

Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день підвищеної ділової активності

День підвищеної ділової активності, коли необхідно прокинутися від сплячки і почати діяти.

Він сприятливий для реалізації передусім проєктів, які давно очікують своєї черги у довгому списку першочергових завдань. Головне, щоб будь-яка розпочата сьогодні справа була скрупульозною і ретельно підготовленою – експромт та імпровізація не пройдуть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 грудня для Овнів

Доля в цей день буде вподобати тим, хто вміє діяти швидко і рішуче, для роздумів і розгойдування часу не буде, тому потрібно від самого ранку націлитись на виконання намічених завдань.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 грудня для Тельців

Щоб давно назрілі радикальні професійні зміни не застали вас зненацька, необхідно підготуватися до них заздалегідь – накидати докладний план дій та визначитися з тактикою та стратегією.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 грудня для Близнят

Сьогодні складуться сприятливі обставини для реалізації різних справ, проте не варто розраховувати на те, що все складеться само собою – для їх виконання необхідно докласти зусиль.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 грудня для Раків

Поганий настрій, який ви відчуватимете від самого ранку, може негативно вплинути на роботу, тому дуже важливого не дати йому жодного шансу – важливо піднімати його всіма посильними способами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 грудня для Левів

День несприятливий для фінансових операцій будь-якої складності, тому навіть поповнення рахунку на мобільному телефоні краще перенести на інший час – сьогодні дуже велика ймовірність матеріальних втрат.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 грудня для Дів

День максимально сприятливий для домашньої роботи, тому можна відкласти вирішення професійних питань та зайнятися наведенням порядку та затишку в будинку – перед святами це особливо важливо.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

Зірки радять вам ненадовго – всього на день – обмежити спілкування з близькими людьми: навіть невелика побутова сварка легко може перерости у серйозний конфлікт, який напередодні свят особливо не потрібен.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіонів

Приємні грошові виплати, якими продовжать наділяти вас вищі сили, має сенс витратити на важливі та великі придбання – до речі, знадобиться як рухоме, так і нерухоме майно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 грудня для Стрільців

Різкі слова, які можна буде почути цього дня на свою адресу, не варто – хоч як це дивно прозвучить – приймати на свій рахунок: швидше, вони свідчать про моральні проблеми тих, хто їх висловить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 грудня для Козорогів

У разі загострення хронічних захворювань, можливих цього дня, в жодному разі не можна займатися самолікуванням: щоб одужати до свят, варто звернутися до лікаря і скрупульозно виконувати всі його розпорядження.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 грудня для Водоліїв

Правильні відповіді на всі запитання сьогодні дасть інтуїція, до того ж дуже важливо не тільки почути її "голос", але і правильно витлумачити ті поради, які вона вам дасть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 грудня для Риб

Сьогодні вам особливо важливо стежити за тим, що ви кажете: необережне слово, що ненароком вирвалося, може надовго зіпсувати стосунки з коханою, але такою вразливою людиною.

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