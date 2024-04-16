Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо, щоб дії були творчими

День, коли успіх чекає на всіх, хто береться до нових справ – кращого часу для починань не знайти.

Головне, щоб дії були спрямовані на творення: можна започатковувати власний бізнес, розпочинати будівництво будинку чи ремонт, садити дерева, чагарники та квіти. Спілкування з людьми навколо мине на позитивній хвилі і будь-які питання – від професійних до особистих – вирішуватимуться легко й швидко, тож кращого часу для цього не знайти.

Овен

До професійної пропозиції, яка може надійти вам у цей час, необхідно поставитися з усією серйозністю: найімовірніше, вона виявиться тим, на яку ви довго чекали, – не пропустіть успіх.

Телець

Секрет гарного настрою цього дня простий, як ніколи: потрібно вибрати справу, яка приносить максимум приємних емоцій, і незважаючи на будній день, коли належить "горіти" на роботі, присвятити їй час.

Близнята

Емоційні "гойдалки", до яких сьогодні буде схильна ваша психіка, зроблять складним до виконання будь-які професійні завдання, тому – якщо буде можливість – сьогодні краще відпочити.

Рак

Зірки не рекомендують представникам вашого знака відповідати агресією на агресію: на цьому ви згодом – через незлобивість характеру – обов'язково програєте, тож у суперечку краще не вплутуватися.

Лев

До пропозицій хорошого заробітку, для якого не потрібно нічого робити, необхідно поставитися з обережністю: найімовірніше, вони виходитимуть від шахраїв, мета яких – поживитися вашими заощадженнями.

Діва

Можливо, вам здасться, що сили, які дозволяють закінчити професійний проєкт, вичерпалися, проте це не так: замість того, щоб кинути роботу над ним, потрібно дочекатися другого дихання.

Терези

Не варто зазіхати на роль мирового судді в конфлікті двох близьких вам людей: одній з них ви гарантовано не догодите, а отже, з друга вона може раптово перетворитися на ворога – краще не втручайтеся.

Скорпіон

Не беріть близько до серця критику, яку може висловити на вашу адресу хтось з вашого оточення: це всього лише їхнє бачення ситуації – до реальності воно не має жодного стосунку.

Стрілець

Представникам вашого знака варто пам'ятати: щоб виграти в лотерею, необхідно хоча б купити лотерейний квиток – отримати бажаний результат можна, лише почавши активно діяти.

Козоріг

Не варто триматися за стосунки, які давно себе вичерпали: їхня важка енергетика заважає вам не лише знайти нове кохання, але й обтяжує решту життєвих сфер – відпустіть їх.

Водолій

Енергію, яка переповнюватиме вас сьогодні, необхідно спрямувати в мирне русло, точніше – на важливу професійну чи господарську роботу, яку вдасться швидко закінчити.

Риби

До думки рідних людей – особливо тих, хто старший за вас – сьогодні, втім, як і завжди, необхідно виявити максимум поваги, навіть якщо ви будете з нею категорично не згодні: вони мають на неї право.

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