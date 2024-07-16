Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли все потрібно робити безкорисливо і від душі

День, коли все потрібно робити від душі – будь-яка користь чи спроба щось вигадати надовго позбавить людину прихильності Місяця.

Потрібно займатися благодійністю, робити подарунки та говорити добрі слова, підбадьорюючи тих, хто перебуває не в кращому настрої. Своєю чергою образливі слова та натяки, які може дозволити собі оточення, необхідно сприймати спокійно і навіть байдуже: насправді людина так не думає – у ній говорять негативні енергії Місяця. Від нових починань – особливо професійної якості – треба відмовитись, вони навряд чи будуть успішними.

Овен

Близькі люди і самі будуть перебувати в песимістичному настрої, і вам спробують його зіпсувати: намагайтеся не реагувати на негатив, що виходить від них — вони і самі йому не раді, але впоратися з собою не можуть.

Телець

Не варто робити трагедію з професійних чи побутових проблем, які можуть виникнути сьогодні – краще подумайте про те, як їх вирішити, тим більше, що зробити це буде не так складно, як вам здається

Близнята

Життєве питання, яке вас турбує, має сенс на якийсь час… відпустити: таким чином ви дасте своїй підсвідомості можливість спокійно – і без напирання з вашого боку – знайти оптимальну відповідь.

Рак

Постаравшись, ви зможете досягти результату, на який ще вчора не могли і сподіватися, і почуватиметеся справжніми переможцями – найімовірніше, йтиметься про особисте життя, яке є особливо важливим для вас.

Лев

Зіткнувшись з людьми, які демонструють вам явну недоброзичливість, у жодному разі не вступайте з ними в протиборство: проігноруйте їх, тоді їхня злість обернеться проти них.

Діва

Зробивши добру справу, ви допоможете не тільки іншим, а й собі: добро, як і зло, завжди повертається до людини бумерангом, тому не варто скупитися на добрі вчинки, які допоможуть комусь знову здобути віру в людей.

Терези

Не обстоюйте своє, демонструючи впертість, гідну кращого застосування: спробуйте піти на поступки, і ви побачите, як легко може вирішитись будь-яке – навіть дуже складне – питання.

Скорпіон

Допомога, яку зірки закликають вас надати іншій людині, має не матеріальну, а моральну властивість: просто вислухавши її і, можливо, давши добру пораду, ви буквально повернете її до життя.

Стрілець

Не варто зволікати з вирішенням питання, яке здається вам неприємним — і чим довше ви з ним тягтимете, чим гірше, а ось розрубавши цей Гордієв вузол одним ударом, ви позбавитеся проблеми раз і назавжди.

Козоріг

До необхідності зробити подарунок близькій людині варто поставитися неформально: звичайно, креатив — не найсильніший ваш бік, але намагайтеся все-таки придумати щось оригінальне і незабутнє.

Водолій

Зірки радять представникам вашого знака влаштувати генеральне прибирання в будинку, очистивши його від негативу: вже через кілька днів ви з подивом помітите, що від проблем, що ускладнюють ваше життя, не залишиться і сліду.

Риби

Незважаючи на розпал робочого тижня, час сприятливий для зустрічей та спілкування з друзями та родичами: якщо через зайнятість ви не зможете приділити їм весь день, звільніть хоча б вечір.

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