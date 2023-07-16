Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли життєвих сил буде дуже мало

Першого місячного дня сил у людини дуже мало, тому витрачати їх потрібно максимально економно.

Енергія нинішнього часу, незважаючи на свою убогість, є позитивною, тому – у разі потреби – можна розпочинати роботу над важливим проєктом, працювати над яким потрібно поступово – не поспішаючи. Незважаючи на те, що на календарі понеділок необхідно знайти час для відпочинку, найкраще – у другій половині дня. Людям у такі дні властива довірливість, чим можуть скористатися всілякі шахраї.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 липня для Овнів

Секрет професійного та особистого успіху цього дня – банальне, але робоче позитивне мислення: думаючи про хороше, ви притягнете до себе відповідні обставини та події, і навпаки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 липня для Тельців

Необхідно приділити час та увагу родичам – особливо тим, хто старший за вас за віком: сьогодні спілкування з ними принесе вам не лише позитивні емоції, а й практичну користь у вигляді цінної поради.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 липня для Близнят

Справи, заплановані на сьогодні, необхідно розташувати за ранжиром — від найскладніших до найпростіших, якщо взятися за кілька одразу, досягти успіху не вдасться в жодному.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 липня для Раків

Щоб сьогодні не нудитись, а від таких настроїв вам нікуди не подітися, необхідно зайнятися роботою: щоправда, особливо активно діяти не рекомендується, головне – зайняти ділом руки та голову.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 липня для Левів

Вільний від роботи час зірки рекомендують провести в компанії старих друзів: завдяки приємним спогадам ви отримаєте масу так потрібних вам сьогодні позитивних емоцій.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 липня для Дів

Взагалі, ви не схильні до самокритики, але сьогодні ви знайдете у себе – та й у своїй роботі – масу недоліків, які почнете виправляти за перебігом справи – на щастя, вже завтра цей напад у вас мине.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 липня для Терезів

Стаючи до нового проєкту, ретельно зважте свої сили — їх має вистачити на довгу дистанцію, інакше доведеться кинути розпочату справу на пів дорозі, а це не додасть вам професійної репутації.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів

День, незважаючи на його будній статус, бажано провести в режимі "лайт": зовсім відмовлятися від роботи небажано, але й налягати на неї теж не слід — нічого, крім перевтоми, робочий ентузіазм вам не принесе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 липня для Стрільців

Вибираючи життєву мету на найближчий період часу, зупиніться на тій, яка має значення особисто для вас: те, що модно чи престижно, залиште для інших – вам це ні користі, ні насолоди не принесе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 липня для Козорогів

Представникам вашого знака мріяти невластиво, але сьогоднішній день – виняток із правила: пам'ятайте, що мрії мають звичку збуватись, тому мріяти треба так, щоб потім про це не пошкодувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 липня для Водоліїв

Не найкращий час для ухвалення важливих рішень: неточна оцінка ситуації, що склалася, призведе до неправильних висновків і, як наслідок, помилкових дій.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 липня для Риб

Ідеї, які сьогодні будуть спадати вам на думку, мають серйозний потенціал, тому необхідно зафіксувати їх для пам'яті – вже через кілька днів можна буде ставати до їх втілення в життя.

Читайте також: