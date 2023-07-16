Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли життєвих сил буде дуже мало

Першого місячного дня сил у людини дуже мало, тому витрачати їх потрібно максимально економно.
Енергія нинішнього часу, незважаючи на свою убогість, є позитивною, тому – у разі потреби – можна розпочинати роботу над важливим проєктом, працювати над яким потрібно поступово – не поспішаючи. Незважаючи на те, що на календарі понеділок необхідно знайти час для відпочинку, найкраще – у другій половині дня. Людям у такі дні властива довірливість, чим можуть скористатися всілякі шахраї.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 липня для Овнів
Секрет професійного та особистого успіху цього дня – банальне, але робоче позитивне мислення: думаючи про хороше, ви притягнете до себе відповідні обставини та події, і навпаки.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 липня для Тельців
Необхідно приділити час та увагу родичам – особливо тим, хто старший за вас за віком: сьогодні спілкування з ними принесе вам не лише позитивні емоції, а й практичну користь у вигляді цінної поради.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 липня для Близнят
Справи, заплановані на сьогодні, необхідно розташувати за ранжиром — від найскладніших до найпростіших, якщо взятися за кілька одразу, досягти успіху не вдасться в жодному.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 липня для Раків
Щоб сьогодні не нудитись, а від таких настроїв вам нікуди не подітися, необхідно зайнятися роботою: щоправда, особливо активно діяти не рекомендується, головне – зайняти ділом руки та голову.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 липня для Левів
Вільний від роботи час зірки рекомендують провести в компанії старих друзів: завдяки приємним спогадам ви отримаєте масу так потрібних вам сьогодні позитивних емоцій.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 липня для Дів
Взагалі, ви не схильні до самокритики, але сьогодні ви знайдете у себе – та й у своїй роботі – масу недоліків, які почнете виправляти за перебігом справи – на щастя, вже завтра цей напад у вас мине.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 липня для Терезів
Стаючи до нового проєкту, ретельно зважте свої сили — їх має вистачити на довгу дистанцію, інакше доведеться кинути розпочату справу на пів дорозі, а це не додасть вам професійної репутації.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів
День, незважаючи на його будній статус, бажано провести в режимі "лайт": зовсім відмовлятися від роботи небажано, але й налягати на неї теж не слід — нічого, крім перевтоми, робочий ентузіазм вам не принесе.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 липня для Стрільців
Вибираючи життєву мету на найближчий період часу, зупиніться на тій, яка має значення особисто для вас: те, що модно чи престижно, залиште для інших – вам це ні користі, ні насолоди не принесе.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 липня для Козорогів
Представникам вашого знака мріяти невластиво, але сьогоднішній день – виняток із правила: пам'ятайте, що мрії мають звичку збуватись, тому мріяти треба так, щоб потім про це не пошкодувати.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 липня для Водоліїв
Не найкращий час для ухвалення важливих рішень: неточна оцінка ситуації, що склалася, призведе до неправильних висновків і, як наслідок, помилкових дій.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 липня для Риб
Ідеї, які сьогодні будуть спадати вам на думку, мають серйозний потенціал, тому необхідно зафіксувати їх для пам'яті – вже через кілька днів можна буде ставати до їх втілення в життя.
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