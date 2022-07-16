Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного циклу

Один із найскладніших у всьому місячному циклі днів – його енергетика тисне на психіку людини, змушуючи її робити погані вчинки.

Зірки – добре, що вихідний – рекомендують сьогодні не виходити з дому та, за можливості, ні з ким не спілкуватися, чи хоча б максимально обмежити комунікацію, особливо з малознайомими або незнайомими людьми. Час сприятливий для аналізу своєї діяльності – принаймні останнього періоду життя – і прибирання на всіх рівнях – від робочого столу до квартири.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 липня для Овнів

Тяжку енергетику дня можна – і потрібно – "загасити" будь-яким проведенням часу: можливо, працювати у вихідний і не варто, але почитати, зайнятися в'язанням або вишиванням можна цілком.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 липня для Тельців

У будь-якій – навіть невеликій – компанії може знайтися людина, яка дозволяє собі агресивні випади на адресу інших: необхідно максимально скоротити спілкування з нею.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 липня для Близнят

Перш ніж прийняти важливе життєве рішення, якого вимагатиме цей день, необхідно подивитися на вогонь, сьогодні він має особливу силу – наприклад, на свічки, що горять, або дрова в каміні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 липня для Раків

Небажано спокушатися ризикованими справами, участь у яких можуть запропонувати цього дня – пропозиція швидких прибутків може призвести до таких самих швидких збитків.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 липня для Левів

Не варто покладати весь тягар цього дня виключно на власні плечі: якщо попросити про допомогу своїх близьких, корона з вас точно не впаде, зате половина труднощів відсіються відразу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 липня для Дів

Злі слова на адресу близької людини, які готові зіскочити з язика, краще замінити жартом – це дозволить уникнути сварки, яка за невдалого збігу обставин затягнеться надовго.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 липня для Терезів

Залишити отруйний для життя негатив позаду можна лише одним способом: пробачити всіх, хто образив чи скривдив, а потім благополучно про них забути – на душі відразу стане легше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів

Перш ніж дорікнути комусь за непристойний вчинок, варто пам'ятати про власні гріхи, які, мабуть, траплялися, тоді бажання бути максималістом зникне начебто саме собою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 липня для Стрільців

Щоб не втратити пристойну суму через шахраїв, що активізувалися цього дня, не варто здійснювати будь-які фінансові операції – як у реальному житті, так і онлайн.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 липня для Козорогів

Моральне напруження, яке супроводжуватиме вас протягом усього дня, варто хоча б трохи зменшити – наприклад, подивитися хорошу кінокомедію чи перечитати улюблену книгу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 липня для Водоліїв

Не можна нікого обговорювати: слова, які ви скажете про людину, дуже швидко можуть переповісти їй так звані доброзичливці, і налагодити з нею стосунки буде складно, а в деяких випадках неможливо.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 липня для Риб

Маневруючи та оминаючи гострі кути у спілкуванні з людьми навколо, можна буде уникнути конфліктів, які в такому разі могли б надовго отруїти життя як їм, так і вам.

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