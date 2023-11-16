Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна змінювати свої принципи

День, коли найважливішою для людини якістю буде впевненість у своїх силах та правильності своїх дій і намірів.

Якщо існує хоча б найменший сумнів навіть у одному з цих моментів, реалізацію будь-яких планів – професійних чи особистих – необхідно відкласти на потім, однак на успіх чекати не доводиться. Небажано також змінювати свої принципи і переконання тільки тому, що вас хтось про це попросить: згодом про свою слабкість доведеться пошкодувати.

Овен

Протягом цього дня дуже важливо стежити за своїм раціоном, не допускаючи вживання неякісних і — особливо! — несвіжих продуктів, оскільки це загрожує серйозним харчовим отруєнням.

Телець

Отримавши розпорядження керівництва, не поспішайте його виконувати: цілком можливо, що протягом дня воно передумає і скасує його, а ви згаєте час і сили даремно.

Близнята

Сни нинішньої ночі матимуть для вас величезне значення: за їхньою допомогою ваша підсвідомість дасть вам пораду, до якої бажано дослухатися – вона виявиться по-справжньому цінною.

Рак

День сприятливий для занять власною зовнішністю: вони дозволять не лише покращити свій імідж, а й зняти негатив, який накопичився останнім часом – особливо успішно впорається з цим стрижка.

Лев

Вам зірки рекомендують зайнятися власним домом – наприклад, поміняти штори або переставити меблі: навіть незначні зміни можуть значно покращити вам настрій.

Діва

Допомогу, яка знадобиться вам цього дня, нададуть близькі люди – друзі чи родичі: головне не посоромитися та попросити їх про неї, самі вони можуть і не здогадатися, що саме їм потрібно зробити.

Терези

Напруженість, яка сьогодні може виникнути у вас у взаєминах з оточенням, із великою ймовірністю стане причиною серйозної сварки – не варто до цього доводити.

Скорпіон

Взявши в роботу цікавий та перспективний проєкт, намагайтеся не посвячувати у його деталі колег, які одночасно є вашими конкурентами: вони можуть внести корективи у ваші плани.

Стрілець

Необхідно чинити опір бажанню відволіктися від основної роботи, випивши каву або «погортаючи» соцмережі – за такого режиму праці та відпочинку ви навряд чи зможете зробити все, що запланували на цей час.

Козоріг

День сприятливий для повернення боргів, до того ж як матеріальних, так і моральних: якщо немає можливості віддати все, варто викроїти хоча б частину – це стає гарною фінансовою прикметою.

Водолій

Енергію, приплив якої ви відчуєте цього дня, необхідно направити винятково на мирні цілі – наприклад, на роботу: від з'ясування стосунків із близькими людьми краще відмовитись – втім, як завжди.

Риби

Почувши неприємні факти про близьку вам людину, не поспішайте сприймати їх як істину в останній інстанції – спробуйте хоча б засумніватися в цьому, і ви зрозумієте, які безглузді ці звинувачення.

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