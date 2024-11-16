Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли поганий настрій – табу

День, коли категоричним табу є поганий настрій – його потрібно виганяти будь-якими доступними способами.

Зірки не пробачають туги і нудьги, оскільки вважають це ознакою невдячності, – вони багато роблять для того, щоб наше життя було кращим, ніж могло б бути, якби не трапилось їхнього втручання. Звичайно, бурхливі веселощі в наш час зі зрозумілих причин можуть здатися недоречними, але зберігати оптимістичний настрій і бадьорий стан духу не тільки можна, а й потрібно.

Овен

Незважаючи на вихідний, можна розпочинати проєкти, які були заплановані давно, але з якоїсь причини досі нереалізовані – здійснений сьогодні старт неодмінно приведе до успіху.

Телець

Незважаючи на гарний настрій, намагайтеся не втрачати контроль над своєю поведінкою: місячні енергії дня можуть підштовхнути вас до вчинків, за які згодом доведеться перепрпошувати.

Близнята

Хвиля позитиву, яка підхопить вас від самого ранку, дозволить впоратися із запланованими домашніми справами максимально швидко, а час, що залишився, можна витратити на заняття, які приносять вам задоволення.

Рак

Навколишні, через розкутість, яку вони відчують сьогодні, можуть бути надмірно відвертими – не варто використовувати їхню слабкість проти них самих, збережіть у таємниці все, що від них почули.

Лев

Зустріч із друзями – особливо якщо ви давно їх не бачили – не тільки принесе масу позитивних емоцій, але й дасть змогу дізнатися про факти, які досі були вам недоступні.

Діва

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не нудьгувати – меланхолійний стан духу негативно позначиться як на поточних, так і на майбутніх справах: погодьтеся, важко зробити щось гарне, коли на душі кішки шкребуть.

Терези

Необхідно остерігатися інфекційних захворювань, імовірних за такої погоди, які можуть завдати маси неприємних моментів, тому варто утриматися від місць масового скупчення людей.

Скорпіон

Нинішній день – як і належить вихідному – представникам вашого знака необхідно присвятити відпочинку: схоже, ваші сили вже закінчуються, саме час їх відновити, інакше ризикуєте випасти з робочого процесу.

Стрілець

Сьогодні люди, які вас оточують, можуть відкритися з найнесподіванішого – і не завжди приємного – боку: будьте уважними до їхніх слів і особливо справ – дуже важливо зробити цей висновок саме зараз – поки не пізно.

Козоріг

Емоційність — не ваш сильний бік, тому сьогодні — втім, і будь-якого іншого дня — вам потрібно тримати себе в руках, інакше ризикуєте посваритися з оточенням — особливо близькими людьми.

Водолій

Не варто ревнувати кохану людину і з'ясовувати з нею стосунки, навіть якщо для серйозної розмови є вагомий привід: сьогодні не варто порушувати гармонію почуттів, що існує між вами.

Риби

День, незважаючи на його вихідний статус, сприятливий для вирішення фінансових питань: наприклад, можна проводити переговори з діловими партнерами вони виявляться надзвичайно успішними.

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