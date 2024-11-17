Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків з: день, коли в нашому житті не буде випадковостей

День, коли в нашому житті не буде випадковостей: все, що станеться з нами цього дня, ми зробили самі.

Точніше, наші вчинки, слова – і навіть думки – визначили наслідки, з якими ми матимемо справу сьогодні. Як результат, проаналізувавши причинно-наслідкові зв'язки, можна буде зробити правильні висновки на майбутнє. Також у цей час бумерангом повертаються як злі, так і добрі справи, тож він чітко покаже, яким шляхом – правильним чи ні – йде людина.

Овен

На можливу агресію з боку людей, які вас оточують, краще не відповідати взагалі, якщо ж такої можливості не буде, побажайте їм здоров'я – це найкращий спосіб впоратися з токсичними особами.

Телець

Красномовство, яким ви володітимете в цей час, дозволить переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнезговірливіших опонентів – скористайтеся цими якостями, щоб домовитися з ними.

Близнята

Вирішуючи важливе життєве – або професійне – питання, не слухайте чужих порад – ніхто не розбереться в ситуації, що склалася, краще за вас самих, тому довіряйте своєму внутрішньому голосу.

Рак

Зрозуміти, коли ви пішли не тим життєвим шляхом, можна буде, скориставшись простою психологічною тактикою: "відмотати" події останнього часу назад і відшукати в них вихідну точку.

Лев

День, коли дуже важливо пам'ятати про те, що мета – навіть максимально добра – далеко не завжди виправдовує засоби: перш ніж щось зробити, подумайте, чи не пошкодує ви про це найближчим часом.

Діва

Не варто відмовлятися від своїх поглядів і переконань, навіть якщо вас до цього примушуватимуть люди, які є для вас авторитетом: вчинивши так, ви швидко пошкодуєте, але виправити щось уже не зможете.

Терези

Чим би ви не займалися цього дня, пам'ятайте: ваші дії не мають бути спонтанними – лише ретельно продумуючи та прораховуючи кожен свій крок, ви зможете досягти очікуваного успіху.

Скорпіон

Не можна допускати негативних намірів не лише в діях, а й у думках: все обов'язково повернеться до вас бумерангом – навпаки, спробуйте вибачити кривдника, і ви здивуєтеся, як швидко його покарає життя.

Стрілець

Спокуса вчинити не так, як потрібно, а так, як легше, буде великою, але їй треба протиставити силу волі, якої у вас не бракує – як результат, ви отримаєте вагомий привід для того, щоб пишатися собою.

Козоріг

Виконати всі завдання, які ви запланували на цей день, можуть завадити лінощі – намагайтеся протиставити їм ваші фірмові якості: працьовитість, дисциплінованість та організованість.

Водолій

Сьогодні – як жодного іншого дня – важливо дотримуватися помірності в їжі, що ж стосується алкогольних напоїв, то від них і зовсім необхідно відмовитися – все це може негативно позначитися на стані печінки.

Риби

Представникам вашого знака бажано провести сьогоднішній день на самоті, та якщо вам це не вдасться, спробуйте хоча б не торкатися в розмовах з навколишніми важливих для вас тем.

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