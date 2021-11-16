Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли все вдасться

Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли все вдасться

День серйозних звершень, які дозволять кожному з нас зрушити гори, іноді – буквально.

Варто скористатися сприятливими для роботи умовами, коли все вдаватиметься легко і швидко, а на виконання звичних завдань знадобиться набагато менше зусиль, ніж зазвичай. Головна умова успішної роботи – не відволікатися на заняття, що не мають до неї безпосереднього стосунку: не розмовляти на абстрактні теми телефоном, не листуватись у месенджерах і – це стосується тих, хто працює вдома, – рідше "відвідувати" холодильник.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 листопада для Овнів

Не варто сумніватися в ідеях, які в цей час спадатимуть вам на думку: можливо, ви не отримаєте за них Нобелівську премію, але схвалення начальства – а разом із ним і премію – цілком можуть принести.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 листопада для Тельців

Якщо у вас у "запасниках" завалялася справа, яку ви енний час тому відклали до найкращих часів, знайте, що вони настали: зараз складуться сприятливі умови для того, щоб успішно її завершити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 листопада для Близнят

Не варто спілкуватися з людьми, які дозволяють собі неприємні витівки у ваш бік: якщо сьогодні подібний вчинок з боку когось із оточення повториться, необхідно розірвати з ним стосунки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 листопада для Раків

Сьогодні вам – з великою ймовірністю – випаде можливість змінити своє життя на краще: пропозиція змінити роботу або переїхати до іншого міста стане знаком – дуже важливо звернути на нього увагу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 листопада для Левів

День, коли надмірна активність не дозволить виконати все заплановане, а навпаки, може завадити цьому через скоєні помилки, так що діяти краще не поспішаючи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 листопада для Дів

Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була максимально плідною, не можна витрачати час на розгойдування – необхідно почати діяти одразу, з самого ранку, інакше енергія цього дня виявиться марною.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 листопада для Терезів

До примх коханої людини необхідно поставитися з увагою і розумінням: швидше за все, така поведінка зумовлена проблемами на роботі, а не тим, що стосунки між вами розладналися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 листопада для Скорпіонів

Взаємини з друзями – особливо тими, кого ви давно не бачили, – можуть здатися напруженими, але варто поспілкуватися ближче, як ситуація проясниться: виявиться, що вам просто потрібно частіше зустрічатися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 листопада для Стрільців

Навколишні ставляться до вас максимально доброзичливо, проте це не означає, що ви не знайдете приводів для конфліктів, тому, зрозуміло, за можливості необхідно максимально скоротити спілкування.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 листопада для Козорогів

Незважаючи на пристрасть до праці, вам важливо дотримуватись режиму праці та відпочинку: як відомо, всіх справ не переробиш, а здоров'я у вас – як, втім, і в інших – одне: намагайтеся робити перерви в роботі та більше гуляти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 листопада для Водоліїв

День сприятливий для примирення з людьми, від яких вас віддалила сварка: навіть якщо вона сталася досить давно, саме сьогодні вони будуть максимально схильні до того, щоб зрозуміти і пробачити вас.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 листопада для Риб

Незважаючи на те, що стосунки з коханою людиною впевнено йдуть до оформлення стосунків, не варто вирушати до РАГСу цього дня, навіть якщо потрібно буде призначити дату весілля – воно виявиться невдалим.

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