Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли людям може спасти на думку погане

Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли людям може спасти на думку погане

День, коли навіть найбільш доброзичливим і незлостивим людям може спасти на думку погане.

Необхідно не лише позбутися його, а й спробувати проаналізувати та зрозуміти причину його появи – особливо, коли це стосується інших людей. Не варто бажати їм зла – інакше дуже швидко доведеться випробувати на собі дію закону бумеранга.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 лютого для Овнів

Не слід брати на себе всі проблеми компанії, в якій ви працюєте – крім перевтоми, це вам нічого не дасть, на оплату понаднормових і подяку від керівництва сьогодні не варто розраховувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 лютого для Тельців

День сприятливий для купівлі речей, необхідних у господарстві – від побутової хімії до великої техніки, наприклад, холодильника або пральної машини: ви можете розраховувати на високі знижки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 лютого для Близнят

Встигнути все заплановане на цей день вдасться лише тим, хто заздалегідь ретельно його спланував, інакше справи "наповзатимуть" одна на іншу. А половину з них зовсім не вдасться закінчити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 лютого для Раків

Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, пов'язаний із перевтомою: необхідно знайти час для прогулянки на свіжому повітрі та денного сну, а в подальшому слід чергувати режим сну та відпочинку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 лютого для Левів

Не варто зустрічатися з родичами та друзями: спілкування з ними може призвести до конфліктної ситуації, якої можна уникнути, якщо відкласти спільне проведення часу на вихідні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 лютого для Дів

День несприятливий для реалізації важливих справ, тому за них краще не братися, а ось підсумувати все, що зроблено від початку тижня, можна і потрібно, головне, бути уважними та скрупульозними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 лютого для Терезів

Вам необхідно поповнити запас енергії, кількість якої в цей час наближатиметься до нуля: використовувати для цього можна будь-які способи – наприклад, заняття своїм хобі або спілкування з маленькими дітьми.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 лютого для Скорпіонів

Вам сьогодні рекомендується спостерігати за людьми, які вас оточують: їхня поведінка невипадкова, тому після її ретельного аналізу необхідно зробити важливі висновки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 лютого для Стрільців

Секрет професійного успіху цього дня полягає в тому, щоб визначитися з пріоритетними заняттями, і саме їм, насамперед, приділити час, а потім вирішувати інші питання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 лютого для Козорогів

Від романтичного побачення, навіть якщо воно було призначене на цей день заздалегідь, краще відмовитися, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб ваші стосунки зіпсувалися всерйоз і надовго, а можливо, й назавжди.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 лютого для Водоліїв

Важливі переговори краще перенести на інший день – сьогодні всі їхні сторони навряд чи будуть налаштовані йти назустріч одне одному, радше навпаки, тож на консенсус розраховувати не варто.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 лютого для Риб

Вам – зрозуміло, за можливості – бажано провести день на самоті: спілкування з іншими людьми може заповнити ваш енергетичний простір безглуздим "сміттям".

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