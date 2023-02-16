Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна отримати відповідь на важливе запитання

Один із найзагадковіших і найтаємничіших днів, коли кожній людині можуть відкритися езотеричні знання.
Щоправда, для того щоб отримати їх, необхідно налаштуватися відповідно: відмовитися – хоча б на певний час – від роздумів про матеріальне і подумати про те, що Всесвіт має купу секретів, які він час від часу відкриває людям. Хтось вірить у це, хтось – ні, але сьогодні багато хто зможе отримати відповідь на важливе запитання, причому станеться це найнеймовірнішим – фантастичним чи чарівним – способом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 лютого для Овнів
Підписання важливих документів – як професійної, так і фінансової якості – краще перенести на інший час: сьогодні, на думку астролога, їхнє оформлення буде невдалим.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 лютого для Тельців
Є ймовірність провокацій з боку недружніх вам людей, мета яких – вивести вас на емоції та виставити в очах вашого оточення неадекватною людиною, тож не варто їм піддаватися.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 лютого для Близнят
Відповідь на важливе життєве – чи професійне – запитання дадуть не знаки ззовні, а власний внутрішній голос – головне, не відмахуватися від нього, а взяти до уваги те, що він повторить кілька разів.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 лютого для Раків
Дотримуватися душевної рівновагии для вас важливо завжди, але сьогодні – особливо: "розхитавши" свої емоції, ви потім довго не зможете повернути їх у вихідний стан, що негативно позначиться як на житті, так і на роботі.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 лютого для Левів
Виконуючи професійні обов'язки, головне сьогодні – не брати на себе занадто багато: ви можете дуже швидко "видихнутися", а невиконані завдання негативно позначаться на вашій репутації.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 лютого для Дів
Сьогодні вам варто – хоча б на якийсь час – відмовитися від побутових турбот: вони тягнутимуть вас донизу, в той час, як вам треба прагнути вгору: виправити ситуацію допоможуть музика, поезія, театри та музеї.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 лютого для Терезів
Намагайтеся не хвилюватися, навіть якщо вам здасться, що у вас є для цього серйозний привід: насправді все зовсім не так страшно, але ви зрозумієте все не одразу і до того часу спроможетеся серйозно знемогти.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 лютого для Скорпіонів
Сьогодні представникам вашого знака як ніколи важливо стежити за своїми емоціями і не давати їм "переливатися" через край: нервовий стан – поганий порадник, великий ризик зробити серйозну помилку.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 лютого для Стрільців
Не варто продовжувати стосунки з людиною, яка постійно провокує вас на негативні енергетичні сплески: знайдіть у собі сили визнати, що вона – ваш ворог, і виведіть її з кола спілкування.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 лютого для Козорогів
Для того, щоб на думку прийшли продуктивні ідеї, пов'язані з вашою роботою, необхідно думати про хороше: позитив заблокує порожні мислеформи та активізує креативне мислення.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 лютого для Водоліїв
Вирішити давню проблему допоможе новий знайомий, який з'явиться у вашому житті раптово, але цілком закономірно – ви впораєтеся і без його допомоги, але вона значно прискорить процес.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 лютого для Риб
Працездатність цього дня може просто зашкалювати, та це не означає, що перелік запланованих справ має бути нескінченним – вирішуйте питання за ступенем їхньої важливості для вас, а не хаотично і розкидом.
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