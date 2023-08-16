Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно розпочинати нові проєкти

День сприятливий для початку роботи над новими – важливими й перспективними – проєктами.

Головне – не поспішати: в бажанні діяти недоліку не буде, а ось достатньої кількості сил накопичити не вдасться, тому їх необхідно заощаджувати. Але зроблений сьогодні крок – навіть один – надзвичайно важливий: він дасть старт майбутній роботі. Вітається цього дня і благодійність: зроблене добро може повернутися назад у будь-якому – навіть вельми несподіваному – вигляді.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 серпня для Овнів

Фізична праця позбавить вас сил, тому не варто планувати на сьогодні роботу над трудомісткими проєктами – краще зосередитися на розумовій та інтелектуальній діяльності – вона не така втомлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 серпня для Тельців

Вирішення важливих професійних завдань бажано відкласти на завтра – сьогодні вам навряд чи вдасться зробити все так, як треба, тому велика ймовірність прикрих помилок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 серпня для Близнят

Труднощі з вибором у таких двоїстих натур, як ви, виникає й будь-якого іншого дня, але сьогодні вони переслідуватимуть вас на кожному кроці, тож важливих рішень краще не ухвалювати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 серпня для Раків

Намітивши собі важливу професійну мету, йдіть до неї прямо, не відволікаючись на сторонні справи – лише так можна буде досягти результату, на який ви розраховуєте.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 серпня для Левів

Цілей особистого характеру цього дня можна буде досягти лише чесним шляхом: обманом можна змусити близьку людину зробити так, як ви хочете, але згодом вона вам його не пробачить.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 серпня для Дів

Поповнити запас позитивної енергії, яка вже вичерпалася, можна, спілкуючись із тими, у кого її завжди в надлишк, – насамперед маленькими дітьми та улюбленими домашніми тваринами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 серпня для Терезів

Представникам вашого знака сьогодні необхідно відмовитися від нових починань: щось обов'язково піде не так, тому вже завтра доведеться все переробляти, а це даремно витрачений час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 серпня для Скорпіонів

Сьогодні у вирішенні будь-якого питання ви зможете сподіватися лише на себе: і річ не в тім, що ніхто не захоче вам допомогти, просто в хитросплетінні ваших справ ніхто, крім вас, розібратися не зможе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 серпня для Стрільців

Навіть найважчий шлях починається з першого – можливо, невеликого – кроку, який вам сьогодні обов'язково потрібно зробити, тоді все розвиватиметься в потрібному вам напрямку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 серпня для Козорогів

Представникам вашого знака сьогодні, як ніколи, важливо тримати свої емоції під контролем: вирвавшись на волю, вони можуть зробити некерованими навіть таких стриманих людей, як ви.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 серпня для Водоліїв

На будь-яку пропозицію особистого характеру – наприклад, руки й серця – сьогодні можна, не розмірковуючи, відповідати згодою, тим більше, що ви дуже довго на неї чекали і вже майже зневірилися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 серпня для Риб

Ідеї, які спадуть вам на думку цього дня, обіцяють згодом принести гарний прибуток, тому необхідно обов'язково записати їх, щоб на дозвіллі ретельно обміркувати.

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