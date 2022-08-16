Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли творчість принесе славу чи гроші

Однак найуспішнішою стане творчість – як на професійному, так і на аматорському рівні, у будь-якому разі людині вдасться створити щось таке, що принесе їй гроші або славу, а можливо, і те. Перш ніж дати комусь обіцянку, необхідно сто разів подумати, її в жодному разі не можна буде порушити – це може стати поганою прикметою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 серпня для Овнів

Енергії вам сьогодні вистачить на все – навіть найзатратніші та найтрудомісткіші проєкти, головне, вибирати справи за ступенем їхньої важливості – це дозволить розумно розпорядитися самотужки і все встигнути.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 серпня для Тельців

Вибирайте іронічне ставлення до подій і оточення: такий погляд допоможе вам знизити градус напруженості, а значить, легко знайти вихід з обставин.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 серпня для Близнята

Не варто приймати близько до серця слова сторонніх людей, які вони сьогодні можуть висловлювати, не запитавши, чи цікавить вас їхня думка, проте вони можуть вас поранити, тому краще пропустити їх повз вуха.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 серпня для Раків

Сьогодні вам необхідно зусиллям волі змусити себе вийти із зони комфорту та залишити свою "раковину" — як у фізичному, так і в моральному — душевному плані, інакше ви нічого не досягнете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 серпня для Левів

На сьогоднішній день можна – і потрібно – планувати зустрічі, до того ж як ділового, так і особистого характеру: у будь-якому разі вони пройдуть успішно та принесуть саме той результат, на який ви розраховували.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 серпня для Дів

Хтось може використовувати вас у своїх інтересах, розуміючи, що такій чесній та порядній людині, як ви, повірять беззастережно: будьте обережні, не йдіть на поводі у людей із сумнівною репутацією.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 серпня для Терезів

Досягти поставленої мети зможуть передусім ті, хто чітко визначиться з тим, що йому дійсно потрібно, а без чого можна обійтися: складіть докладний план і дійте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 серпня для Скорпіонів

Використовуйте будь-яку можливість для того, щоб презентувати себе перед начальством з кращого боку: якщо вам це вдасться, ви можете розраховувати на отримання нового – вигідного – контракту.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 серпня для Стрільців

Досить заривати свій талант у землю – сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб продемонструвати його оточенню, насамперед тим, від кого залежать ваші майбутні замовлення та доходи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 серпня для Козорогів

Промовистість, яке подарують вам зірки, допоможе вирішити масу ділових і особистих питань — ви легко зможете переконати кого завгодно в чомусь придатно: користуйтеся цим даром тільки в благих цілях.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 серпня для Водоліїв

Успіх сьогодні супроводжуватиме вас у всіх життєвих сферах, проте бажано вибрати саме ту, яка в цей період життя для вас важливіша за інших, і починати активно діяти.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 серпня для Риб

Спілкуючись з оточенням – друзями чи колегами – не бійтеся відстоювати свою думку: найімовірніше, хтось захоче за допомогою маніпуляцій схилити вас на свій бік – не варто піддаватися на них.

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