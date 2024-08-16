Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: день, який принесе всім удачу

Важливо скористатися сприятливими обставинами, щоб «просунути» проєкти, що «зависли», у будь-якій сфері життя та діяльності. Робота буде надзвичайно успішною, а для досягнення важливих цілей знадобиться набагато менше часу, ніж зазвичай. Головна умова успішної роботи – не відволікатися на заняття, що не мають до неї безпосереднього стосунку: не розмовляти на абстрактні теми телефоном та не листуватись у месенджерах. Займаючись вирішенням ділових питань, бажано контролювати настрій – він може «стрибати», змінюючи знак плюс на мінус, а потім повертаючись назад.

Овен

Не варто сумніватися в ідеях, які в цей час спадуть вам на думку: втіливши їх у життя, ви, з великою ймовірністю, отримаєте схвалення начальства, а разом із ним цілком можуть принести і премію.

Телець

Якщо у вас «завалялася» справа, яку ви енний час тому відклали до кращих часів, знайте, що вони настали: зараз складуться сприятливі умови для того, щоб успішно її завершити.

Близнята

Не варто спілкуватися з людьми, які дозволяють собі неприємні випади у ваш бік: якщо сьогодні подібний вчинок із боку когось із оточення повториться, необхідно розірвати з ним стосунки.

Рак

День, коли надмірна активність не дозволить виконати все заплановане, навпаки, може завадити цьому через скоєні помилки, так що діяти краще, не поспішаючи.

Лев

Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня – нехай і господарська – робота була максимально плідною, не можна витрачати час на розгойдування – необхідно почати діяти одразу, інакше енергія виявиться марною.

Діва

Сьогодні вам – із великою ймовірністю – випаде можливість змінити своє життя на краще: так, пропозиція переїхати до іншого міста стане знаком – дуже важливо звернути на нього увагу.

Терези

Від спілкування з оточенням сьогодні краще відмовитись – будь-яка дрібниця може стати причиною серйозної сварки, вибратися з якої виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд.

Скорпіон

Вихідний день можна – і потрібно – присвятити підготовці до роботи над новим проєктом, старт якого можна запланувати на понеділок – сьогодні вдасться врахувати всі нюанси, які могли б загальмувати роботу.

Стрілець

Навіть займаючись вирішенням суто домашніх – господарських – питань, не варто братися за кілька справ одразу: ризикуєте нічого не встигнути, а час і сили витратити марно – навряд чи це покращить ваш настрій.

Козоріг

Лінощі, які здолають вас сьогодні від самого ранку, цілком зрозумілі — останнім часом ви багато і напружено працювали, тому заслужили відпочинок, тим більше у вихідний день.

Водолій

День не підходить для вирішення серйозних питань, але й байдикувати зірки не рекомендують: необхідно чимось зайняти руки та голову, тоді й похмурі думки, які накривають вас від самого ранку, не будуть долати.

Риби

Важливе рішення, необхідність якого стоїть перед вами вже досить давно, не варто ухвалювати зопалу – необхідно все продумати і зважити всі за і проти, а це можливо тільки в спокійному стані.

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