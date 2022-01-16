Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: день абсолютної гармонії

Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: день абсолютної гармонії

День абсолютної гармонії, яку необхідно підкріплювати всіма можливими способами.

Час сприятливий для наведення ладу на всіх рівнях — як на роботі, так і, незважаючи на будній день, вдома. Необхідно розсортувати документи та речі у шафах, непотрібне викинути чи віддати нужденним. Цього дня також можна виїжджати на природу, вирушати у подорожі та дарувати свійських тварин.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 січня для Овнів

Необхідно – незважаючи на понеділок – провести у квартирі просте, а краще – генеральне прибирання, позбавившись вожночас речей, якими ви давно не користувалися: вони забирають у житла позитивну енергію.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 січня для Тельців

Не варто конфліктувати з оточенням: враховуючи його "характеристику", зробити це буде непросто, але необхідно, якщо, звичайно, ви не хочете натомість отримати конфлікт, який триватиме місяці, а то й роки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 січня для Близнят

Бажано дотримуватися балансу між професійним і особистим життям: найменший перекіс в один із боків загрожує невдоволенням, яке виявить або начальство, або близькі та любі люди.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 січня для Раків

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою, який може переслідувати від самого ранку, – домашній клопіт, насамперед кулінарний: приготуйте те, що найбільше любить ваша сім'я.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 січня для Левів

День сприятливий для досконалої роботи над помилками, яких ви припустилися останнім часом, до того ж як у професійній, так і в особистій сфері життя: так ви гарантовано не повторите їх у майбутньому.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 січня для Дів

Можна — і потрібно — вирушати в поїздку, про яку ви давно мріяли, головне, щоб її дозволила епідемічна ситуація, все інше, включаючи власне поїздку та проживання в готелі, мине чудово.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 січня для Терезів

Дотики чужих, сторонніх людей можуть негативно позначитися на вашій енергетиці та самопочутті, тому потрібно уникати скупчення людей, які можуть це допустити – наприклад, у транспорті чи супермаркетах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 січня для Скорпіонів

Зарозумілість щодо оточення – навіть якщо для неї є підстави – не найкраща якість, тому бажано ставитися з терпінням та розумінням до всіх, хто перебуває поруч.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 січня для Стрільців

Ваш девіз на сьогоднішній день: поміркованість у всьому, починаючи від раціону харчування та стилю одягу і закінчуючи емоціями, які, будучи надмірними, завдадуть шкоди стосункам із близькими людьми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 січня для Козорогів

Не варто носитися з образою, яку – спеціально чи ненароком – завдасть вам хтось із оточення: не встигне ця людина озирнутися, як отримає по заслугах – бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 січня для Водоліїв

День, незважаючи на свій будній статус, сприятливий для виїзду на природу: звичайно, шашлики серед зими не варто влаштовувати, але прогулятися на свіжому повітрі – з великою кількістю кисню – зайвим не стане.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 січня для Риб

День, коли бажано повертати борги: навіть якщо немає можливості віддати все, потрібно знайти можливість заплатити хоча б частину, інакше порушаться фінансові потоки, що йдуть до вас від Всесвіту.

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