Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна не напружуватися

День сприятливий для відпочинку, і той факт, що він припадає на фінал робочого тижня, дає можливість провести його в полегшеному режимі.

Навіть якщо немає можливості взяти вихідний і залишитися вдома, необхідно хоча б звести до мінімуму свою професійну – і побутову – діяльність, завершивши все, над чим ми працювали протягом тижня, і вже у другій половині дня плавно перейти до вікенду.

У взаєминах з людьми навколо, через недовірливість та образливість, у цей час потрібні такі – рідкісні в наш час – якості як тактовність, стриманість, доброзичливість. Якщо ми не відчуваємо в собі можливості їх проявити, то краще відмовитися від спілкування – розпочинати його потрібно лише в разі крайньої необхідності.

Овен

Не варто відповідати на агресію когось з оточення, якщо ж зробити вигляд, що ви її не помітили, не вдасться, намагайтеся віджартуватися – недоброзичливець просто лусне від злості.

Телець

Рідкісний дар красномовства, яким нагородять вас цього дня зірки, дозволить вам переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів, головне – не користуватися цими здібностями на шкоду оточенню.

Близнята

День, коли чужі поради, хоч би якими правильними й тямущими вони були, не повинні визначати лінію вашої поведінки: думку інших людей можна врахувати, але й ухвалювати рішення доведеться самостійно.

Рак

Час сприятливий для роботи над помилками, коли можна "відмотати" в пам'яті події останнього часу тому, як фільм, і визначити, якої саме миті щось пішло не так.

Лев

Навіть переслідуючи у всіх розуміннях високу мету, не варто користуватися негідними засобами: усвідомлення того, що ви, власне, вкрали свою перемогу, зіпсує всю насолоду від володіння нею.

Діва

Небажано йти на поводі у когось з навколишніх – можливо, близьких вам – людей: піддавшись на їхні вмовляння і вчинивши не так, як хотіли спочатку, ви згодом про це пошкодуєте.

Терези

Не варто нічого робити, не прорахувавши наперед усі можливі наслідки своїх вчинків, які можуть бути найнесподіванішими, інакше доведеться пошкодувати про власну необачність.

Скорпіон

День ідеально підходить для занять благодійністю: добро, зроблене іншим людям цього дня, дуже швидко – і ще в більшому об'ємі – повернеться до того, від кого виходитиме.

Стрілець

Налаштуватись на позитив представникам вашого знака дозволить… робота по дому: генеральне прибирання або велике прання стануть для вас – нехай і не на найважливішому, побутовому рівні – удосконаленням навколишнього світу.

Козоріг

Час, проведений вдома з близькими людьми, може, всупереч очікуванням, призвести до сварок і, як наслідок, охолодженню у стосунках і навіть конфронтації, тож краще цього дня віддалитися одне від одного.

Водолій

Вам сьогодні категорично не рекомендується прямо говорити людям, що оточують вас, усе, що ви про них думаєте: така відвертість може серйозно їх образити і, як наслідок, посварити вас.

Риби

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-якого вибору, навіть якщо він стосуватиметься продуктів у супермаркеті: він обов'язково виявиться помилковим, що, звісно, не стане смертельним, але принесе неприємні емоції.

Читайте також: