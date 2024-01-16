Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: день неймовірно сильної позитивної енергії

День неймовірно сильної позитивної енергії, приплив якої може відчути кожен із нас.

Незважаючи на це, не варто братися до найважливіших і трудомістких проєктів: відчуття всесильності, яке може відчути людина, найімовірніше, виявиться оманливим, а розпочата справа – невдалою. Якщо серйозної роботи жодним чином не уникнути, потрібно взяти на озброєння такі принципи, як неквапливість і поступальність: дуже важливо нікуди не поспішати і розділити завдання, яке вирішується, на кілька частин, переходячи від простого до складного.

Овен

Обережності сьогодні необхідно дотримуватись не лише у словах, а й у думках: негатив – навіть у вигляді помислів чи намірів, негативно позначиться як на тому, кому він адресований, так і на своєму "авторові".

Телець

В разі виникненні найменшої проблеми – як професійної, так і побутової якості – не соромтеся просити про допомогу людей навколо, вони миттєво – і без зайвих слів – нададуть вам її.

Близнята

Щоб встигнути зробити все – як удома, так і на роботі, – необхідно скласти докладний план і скрупульозно його дотримуватися, а ті, хто цього не зробить, можуть потрапити в цейтнот, який не сприятиме гарним результатам.

Рак

Якщо ви давно збиралися змінити своє життя, кращого часу вам не знайти: сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб перевернути стару життєву і професійну сторінку та відкрити нову.

Лев

Тим із представників вашого знака, хто шукає нову роботу, необхідно звернути увагу на пропозицію, яка на перший погляд може виявитися не найпривабливішою – вона таїть у собі приховані можливості.

Діва

Перш ніж пориватися до поставлених професійних – чи особистих – цілей, необхідно переконатися: це дійсно те, що вам потрібно, інакше ви витратите час і сили даремно.

Терези

Навіть за умови тотальної зайнятості необхідно знайти час для сім'ї – особливо це стосується дітей і літніх родичів: вони потребують спілкування з вами набагато більше, ніж інші.

Скорпіон

Над тим, що кажеш, представникам вашого знака – втім, як і всіх інших – треба думати завжди, але сьогодні – особливо: все сказане може миттєво втілитися у життя, тож не варто ризикувати.

Стрілець

Навіть якщо у вас будуть вагомі приводи для задоволення собою і, як наслідок, хвастощів, не можна їх допускати: занадто великий ризик наврочити все те, чого вдалося досягти з великими труднощами.

Козоріг

Добре піде оформлення різноманітних документів – від довідки з ЖЕКу до закордонного паспорта: черг практично не буде, а чиновники будуть налаштовані доброзичливо і допоможуть вам.

Водолій

Не варто витрачати відпущену вам сьогодні енергію на порожні розмови – краще направте її на роботу: можливо, вам не вдасться втілити в життя серйозний проєкт, але зробити значний заділ ви зможете.

Риби

Якщо керівництво попросить звітувати про виконану вами за останній час роботу, не впадайте в паніку, а складіть чіткий план доповіді – він допоможе вам не збитися і гідно презентувати результати своєї праці.

Читайте також: