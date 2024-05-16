Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли на вас чекає успіх у нових проєктах

Удача чекає на всіх, хто не боїться братися до нових справ – як у професійній, так і в будь-якій іншій сфері.

Можна не лише братися до втілення в життя нового проєкту, а й відкривати власну справу, розпочинати будівництво чи ремонт, налагоджувати стосунки з близькою людиною – наприклад, створювати сім'ю. Енергії вистачить для здійснення будь-якого задуму, головне – грамотно нею розпорядитися, спрямувавши потоки на вирішення найважливіших питань.

Овен

Використовуйте гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, для того, щоб зрушити гори на роботі та налагодити стосунки з усіма навколо – особливо з тими, з ким нещодавно посварилися.

Телець

Зірки рекомендують вам визнати помилку, якої ви припустилися у взаєминах з близькою людиною: сьогодні вона охоче прийме ваші вибачення і вдасть, що нічого страшного не сталося.

Близнята

Найімовірнішее, заняття, яке на вас сьогодні чекає, не викликає ентузіазму, але ніхто, крім вас, його не зробить, тож є сенс підійти до вирішення цього питання з філософським спокоєм.

Рак

Висока ймовірність того, що сюрприз, який приготувала вам цього дня близька людина, здасться вам надто скромним – не варто показувати своє невдоволення, це знак її уваги.

Лев

Сьогодні вам важливо подумати не лише про роботу, а й про відпочинок: навіть якщо начальство навантажить вас роботою, як-то кажуть, достобіса, однаково залишиться обідня перерва, під час якої можна погуляти в парку.

Діва

Якщо важливе професійне завдання не вдасться вирішити з розбігу, не намагайтеся впоратися з ним за будь-яку ціну – відпустіть ситуацію, і геніальний здогад прийде до вас начебто сам собою.

Терези

Якщо хтось з вашого оточення – близькі чи друзі – звернеться до вас із проханням дати пораду, не поспішайте говорити те, що думаєте – ви можете спрямувати людину неправильним життєвим шляхом.

Скорпіон

Нинішній день сприятливий для будь-яких поїздок – від подорожі на заміську дачу до зміни місця проживання, тож якщо ви давно мріяли поїхати світ за очі, ваш час настав.

Стрілець

Незважаючи на велику кількість справ, які потрібно завершити до фіналу робочого тижня, не варто забувати і про власну домівку, тоді вихідні не доведеться витрачати на побутові клопоти, а не на відпочинок.

Козоріг

Благодійність сьогодні виявиться особливо затребуваною, тому не варто скупитися на добрі справи – вони дуже швидко повернуться бумерангом, який зачепить найважливіші для вас сфери життя.

Водолій

Можна – і потрібно – ставати до ремонту власного будинку чи квартири: якщо розпочати його сьогодні, він пройде в гарному темпі і не стане для вас – як це часто буває – стихійним лихом.

Риби

Фінал робочого тижня – найкращий час для того, щоб провести час із близькими людьми, особливо дітьми, з якими можна погуляти чи сходити в кіно, і літніми родичами – з ними можна випити чай.

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