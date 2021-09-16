Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна побачити себе без прикрас

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна побачити себе без прикрас

День подібний до дзеркала, в якому можна бачити себе в правдивому світлі, без перебільшень і прикрас.

З тими, хто незлобивий і робить добрі справи, в цей час відбудуться приємні і багатообіцяльні події, які залишать добрий слід в житті, і навпаки — злі і недоброзичливі люди навряд чи зможуть розраховувати на прихильність цього дня. На можливі в цей час провокації краще не реагувати — результат конфлікту може виявитися непередбачуваним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 вересня для Овнів

Співчуття до інших, які дійсно його потребують, дуже швидко може змінитися жалем до себе, якого в жодному разі не можна допускати — він перешкодить повноцінно жити і працювати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 вересня для Тельців

Тримати емоції під контролем цього дня буде досить важко, але необхідно, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб день припинився на низку сварок і конфліктів, вибратися з яких буде дуже важко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 вересня для Близнят

Відповідь на важливе життєве запитання, якие давно не дає вам спокою, може прийти з найбільш несподіваного джерела — наприклад, із телевізійної реклами — головне, звернути на нього увагу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 вересня для Раків

День, коли категорично не рекомендується ледарювати: енергія, якої буде в цей час з надлишком, буде від самого ранку підштовхувати до активних дій — не варто цьому опиратися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 вересня для Левів

Зірки наполегливо рекомендують вам не обмежувати себе сьогодні в добрих справах — вважається, що будь-який вчинок в цей день збільшується в три рази — можна записати в свій актив багато хорошого.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 вересня для Дів

Не варто відмовлятися від спілкування з близькими людьми, тим не менш, дуже тісного контакту краще уникати — велика ймовірність сварки, яка спалахне з дріб'язкового приводу, але затягнеться надовго.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 вересня для Терезів

До слабкостей і недоліків оточення необхідно терпляче ставитися завжди, але сьогодні — особливо: зрештою, ви теж недосконалі, але за вами залишають право на це.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 вересня для Скорпіонів

Хороший день для очищення організму — як зовнішнього, так і внутрішнього, для якого потрібно використовувати силу води: бажано відвідати лазню або сауну, поплавати в басейні і пити якомога більше рідини.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 вересня для Стрільців

День, коли бажано займатися проблемами інших людей, тим більше, що їхнє вирішення для вас не становитиме особливої складності: відгукніться на чуже прохання про допомогу — і воно повернеться сторицею.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 вересня для Козорогів

Не варто звертати увагу на дратівливість, яку можуть демонструвати навколишні: в результаті ви тільки даремно витратите нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 вересня для Водоліїв

День сприятливий для відпочинку, який не обов'язково повинен бути пасивним: над улюбленим диваном і довгогральним серіалам рекомендується віддати перевагу прогулянці парком, а якщо погода не дозволить, прибиранню в будинку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 вересня для Риб

Будь-який — навіть найбільш незначний — знак уваги до близьких людей стане для них справжньою подією, тому не скупіться на добрі слова і сувеніри, нехай і невеликі, але приємні.

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