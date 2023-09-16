Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли докладені зусилля почнуть давати плоди

Цього дня місячного календаря кількість докладених зусиль – у всіх сферах життя та діяльності – переходить у якість.

Можна побачити перші результати своєї діяльності – до того ж, не лише у професійному, а й в особистому сенсі, що у вихідний день важливіше. Енергія продовжує прибувати, що уможливлює роботу над важливими проєктами – якщо не професійними, то побутовими та господарськими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 вересня для Овнів

Від серйозних фізичних навантажень сьогодні краще відмовитися: якщо існує необхідність у роботі, то краще віддати перевагу розумовій праці, яка принесе вагомі результати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 вересня для Тельців

Надмірна активність – особливо щодо спорту, яким багато хто захоче зайнятися у неділю – може призвести до загострення хронічних захворювань, тому головне сьогодні – спокійне проведення часу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 вересня для Близнят

Не варто довіряти тим, хто із якоїсь причини захоче зганьбити у ваших очах близьку вам людину – друга чи кохану: навряд чи такі слова матимуть щось спільне з дійсністю.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 вересня для Раків

Необхідно звернути увагу на сновидіння цієї ночі: незважаючи на заплутаність та складність для сприйняття, вони дадуть точний розклад подій нинішнього життєвого періоду та підкажуть, як діяти.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 вересня для Левів

За жодних умов не можна зривати зло на близьких людях, які винні перед вами лише в тому, що весь час перебувають під рукою: згадайте про це, перш ніж образити їх незаслуженим докором.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 вересня для Дів

День – чи хоча б першу його половину – бажано провести на самоті, зайнятися улюбленою справою: так вам вдасться уникнути спалахів поганого настрою та, як наслідок, конфліктів із оточенням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 вересня для Терезів

День, коли вам не завадить трохи здорового егоїзму: потішивши себе, ви зможете зробити щось приємне і для інших, а, отже, віддавши перевагу власним інтересам над чужими, ви подбаєте і про себе, і про них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 вересня для Скорпіонів

Почуття гумору, яке сьогодні буде у вас із яскраво вираженим знаком «мінус», необхідно контролювати: жарт, який здасться вам нешкідливим, може завдати його предмету серйозної моральної шкоди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 вересня для Стрільців

Вплив емоцій буде цього дня настільки сильним, що під час їх сплеску ви легко можете зачепити оточення та й самі в результаті постраждати, тому дуже важливо тримати нерви під контролем.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 вересня для Козорогів

Намагайтеся, незважаючи на вихідний, максимально завантажити себе роботою — так ви зможете сублімувати негативну енергію, якої сьогодні буде більше, ніж потрібно, в корисні — для себе та інших — справи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 вересня для Водоліїв

Велика ймовірність недружніх випадів із боку навколишніх людей – як близьких, так і зовсім незнайомих: намагайтеся не відповідати їм аналогічним чином – будьте вищими за це.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 вересня для Риб

Важливо підтримувати гарний настрій, тим більше, що у вихідний для цього існує безліч можливостей: відвідайте театр чи концертний зал, сходіть на виставку або просто почитайте гарну книжку.

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