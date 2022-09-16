Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба казати правду

День, коли – незважаючи на його вихідний статус – можна розпочинати реалізацію важливих професійних проєктів.

У цей час також треба казати правду, навіть якщо вона здається людям неприємною або незручною. Брехня дуже швидко буде виявлена, що негативним чином позначиться як на стосунках з ошуканою людиною, так і на всій життєвій ситуації загалом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 вересня для Овнів

Велика ймовірність того, що близькі провокуватимуть вас на негатив, щоб підживитися вашими емоціями – не приносьте їм такого задоволення, не йдіть у них на поводі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 вересня для Тельців

З'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо у вас накопичилося взаємне невдоволення, краще перенести на інший день – сьогодні ви ні про що не домовитеся, тільки посваритеся.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 вересня для Близнята

До вас можуть дійти плітки про вас, які можуть здатися, м'яко кажучи, неприємними: не варто реагувати на них емоційно, вони проблема не ваша, а тих, хто їх поширює.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 вересня для Раків

Відчувши нездужання, не поспішайте панікувати і записуватися на прийом до лікаря: найімовірніше, ваш стан зумовлений втомою, а отже, необхідно відпочити – і все як рукою зніме.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 вересня для Левів

День бажано присвятити підготовці до реалізації нового професійного проєкту: написати концепцію та визначитися із планом дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 вересня для Дів

Що більше різних справ ви заплануєте на найближче майбутнє, то успішнішими внаслідок цього станете: намагаючись виправдати власні очікування, ви візьмете будь-яку – навіть найвищу – планку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 вересня для Терезів

Цього дня необхідно згадати стару, але правильну мудрість, що всіх справ не переробиш, тому дуже важливо присвятити час відпочинку – він дозволить розслабитися та набратися сил на майбутнє.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 вересня для Скорпіонів

День бажано присвятити отриманню нових знань: найближчим часом вони стануть вам у нагоді – час не стоїть на місці, тому дуже важливо залишатися конкурентоспроможними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 вересня для Стрільців

Приділіть час рідним людям, які сьогодні, як ніколи, потребуватимуть вашої участі: не сприймайте знаки своєї уваги як обов'язок, особливо, якщо йтиметься про старших родичів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 вересня для Козорогів

До чого б ви сьогодні не взялися – хобі, творчість чи побутові клопоти – намагайтеся зробити все на відмінно, лише в такому разі ви будете на всі сто відсотків задоволені своєю роботою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 вересня для Водоліїв

День сприятливий для удосконалень у своєму житлі: можна починати ремонт або хоча б готуватися до нього, а також пересувати меблі чи прикрашати кімнати витворами мистецтва або антикваріатом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 вересня для Риб

Спробуйте – хоча б на день – долучитися до здорового способу життя: можна – і потрібно – займатися спортом, сідати на дієту та відмовлятися від шкідливих звичок – насамперед куріння.

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