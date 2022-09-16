Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба казати правду

День, коли – незважаючи на його вихідний статус – можна розпочинати реалізацію важливих професійних проєктів.
У цей час також треба казати правду, навіть якщо вона здається людям неприємною або незручною. Брехня дуже швидко буде виявлена, що негативним чином позначиться як на стосунках з ошуканою людиною, так і на всій життєвій ситуації загалом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 вересня для Овнів
Велика ймовірність того, що близькі провокуватимуть вас на негатив, щоб підживитися вашими емоціями – не приносьте їм такого задоволення, не йдіть у них на поводі.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 вересня для Тельців
З'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо у вас накопичилося взаємне невдоволення, краще перенести на інший день – сьогодні ви ні про що не домовитеся, тільки посваритеся.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 вересня для Близнята
До вас можуть дійти плітки про вас, які можуть здатися, м'яко кажучи, неприємними: не варто реагувати на них емоційно, вони проблема не ваша, а тих, хто їх поширює.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 вересня для Раків
Відчувши нездужання, не поспішайте панікувати і записуватися на прийом до лікаря: найімовірніше, ваш стан зумовлений втомою, а отже, необхідно відпочити – і все як рукою зніме.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 вересня для Левів
День бажано присвятити підготовці до реалізації нового професійного проєкту: написати концепцію та визначитися із планом дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 вересня для Дів
Що більше різних справ ви заплануєте на найближче майбутнє, то успішнішими внаслідок цього станете: намагаючись виправдати власні очікування, ви візьмете будь-яку – навіть найвищу – планку.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 вересня для Терезів
Цього дня необхідно згадати стару, але правильну мудрість, що всіх справ не переробиш, тому дуже важливо присвятити час відпочинку – він дозволить розслабитися та набратися сил на майбутнє.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 вересня для Скорпіонів
День бажано присвятити отриманню нових знань: найближчим часом вони стануть вам у нагоді – час не стоїть на місці, тому дуже важливо залишатися конкурентоспроможними.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 вересня для Стрільців
Приділіть час рідним людям, які сьогодні, як ніколи, потребуватимуть вашої участі: не сприймайте знаки своєї уваги як обов'язок, особливо, якщо йтиметься про старших родичів.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 вересня для Козорогів
До чого б ви сьогодні не взялися – хобі, творчість чи побутові клопоти – намагайтеся зробити все на відмінно, лише в такому разі ви будете на всі сто відсотків задоволені своєю роботою.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 вересня для Водоліїв
День сприятливий для удосконалень у своєму житлі: можна починати ремонт або хоча б готуватися до нього, а також пересувати меблі чи прикрашати кімнати витворами мистецтва або антикваріатом.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 вересня для Риб
Спробуйте – хоча б на день – долучитися до здорового способу життя: можна – і потрібно – займатися спортом, сідати на дієту та відмовлятися від шкідливих звичок – насамперед куріння.
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