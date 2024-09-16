Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли виникає безліч спокус

День, коли виникає безліч найнесподіваніших спокус, які чатують на кожному кроці.

Може здатися ніби біблійний Змій-спокусник намагається змусити людину поступити необдумано, і їй, як і в тій давній історії, необхідно протистояти, щоб не втратити чогось важливого – майна, стосунків, самоповаги та інших серйозних для людини речей. Не можна допускати легковажності у словах і – особливо! — у справах, перш ніж щось сказати, необхідно добре подумати, і тільки потім діяти.

Овен

До неприємного відкриття щодо когось із близьких людей, яке ви, самі того не бажаючи, зробите сьогодні, необхідно поставитися з обережністю: можливо, ви знаєте не все.

Телець

На перший план вийдуть стосунки з дітьми – особливо підліткового віку: необхідно хоча б ненадовго забути про роботу та приділити їм увагу, інакше згодом доведеться виправляти помилки у вихованні.

Близнята

Лінощі, які можуть «накрити» вас цього дня, доведеться долати героїчними зусиллями, інакше можна буде говорити про витрачений дарма час, який міг би принести користь.

Рак

Не варто дозволяти неприємним спогадам псувати вам сьогоднішній день: існує безліч психологічних практик, що дозволяють їх позбутися — потрібно скористатися однією з них.

Лев

Наскільки б тямущими не були поради, які буде давати вам оточення, їх варто вислухати, але – не більше того: однаково ніхто не зможе заглибитись у ситуацію так, як ви самі, а отже, і вирішувати вам.

Діва

Вирішивши помиритися зі старим другом, з яким ви – винятково з власної вини – не спілкуєтеся вже досить тривалий час, ви ухвалите правильне рішення, головне – довести справу до кінця.

Терези

Вплутавшись у суперечку, не намагайтеся довести свою правоту будь-що: звичайно, перемога в такому разі важлива, але добрі стосунки з близькою людиною значно важливіші – не варто ними ризикувати.

Скорпіон

Занепад сил, який ви відчуєте цього дня, може завадити вам впоратися навіть із найелементарнішими робочими завданнями, тому – щоб такого не сталося – чергуйте працю з відпочинком.

Стрілець

Найкращий спосіб досягти успіху — від самого ранку взяти високий темп і утримувати його протягом усього дня, так ви встигнете закінчити всі справи до вечора, щоб потім відпочити, не думаючи про роботу.

Козоріг

Можна вирушати в подорожі – до того ж як короткі, так і довготривалі: у будь-якому разі перешкод на шляху не виникне, навпаки обставини складуться максимально сприятливим чином.

Водолій

Якщо ви давно збиралися ушляхетнити свій будинок — наприклад, зробити в ньому ремонт, кращого часу для старту цього проєкту вам не знайти, тому намагайтеся не прогаяти вдалий шанс.

Риби

Будьте уважні до інформації, яка цього дня надходитиме до вас із найрізноманітніших – навіть зовсім несподіваних – джерел: незабаром вона допоможе вам знайти відповідь на важливе питання.

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