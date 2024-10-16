Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто робити різких рухів

Один з найлегших і найгармонійніших днів місячного календаря, енергетика якого не терпить негативу та агресії.

Не варто також робити різких рухів – як на роботі, так і в особистому житті: небажано розпочинати реалізацію нових проєктів та з'ясовувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо розмова передбачає навіть незначну напруженість – під час спілкування вона може зрости в рази. Якщо повністю відмовитися від роботи не можна, необхідно робити те, що приносить задоволення – наприклад, згадати про своє хобі.

Овен

Дуже важливо бути обережними у спілкуванні з людьми навколо – необережні слова, які ненароком образять когось у вашому оточенні, можуть мати серйозні і, що важливо, тривалі наслідки.

Телець

Професійні обов'язки потрібно виконувати без зайвого запалу, тому бажано зосередитися на тих видах робіт, які не вимагають надмірної активності: можна, наприклад, навести лад у документах.

Близнята

Не варто розпорошуватися на дрібні справи, які заберуть сили та енергію, але ні на крок не наблизять вас до поставленої мети – потрібно зосередитися на одній-єдиній – основній – цілі і не відступати від неї.

Рак

По пораду, якою б сфери життя і діяльності вона не стосувалася, потрібно звернутися до близького друга: він не лише підкаже вам, що треба робити, а й – що дуже важливо – підтримає вас морально.

Лев

Зарозумілість стосовно свого оточення небажана завжди, але сьогодні – особливо: вона негативно позначиться на взаєминах, а отже, згодом ви не зможете звернутися по сприяння до тих, ким зараз знехтували.

Діва

Від ухвалення важливих рішень – як професійної, так і життєвої якості – сьогодні краще відмовитися: найімовірніше, вони виявляться помилковими, і вам довго доведеться про них шкодувати.

Терези

Небажано одночасно вирішувати всі – як робочі, так і побутові – питання, заплановані вами на сьогоднішній день: зрештою ви "завалите" всі, тому виберіть одне – пріоритетне.

Скорпіон

День сприятливий для того, щоб проаналізувати події останнього часу та свої дії, які ви в цей час вчинили: так ви зможете зробити висновки про те, де помилилися, а де, навпаки, досягли успіху.

Стрілець

Що б ви сьогодні не робили, намагайтеся знайти оптимальний темпоритм – бажано вибрати золоту середину, яка дозволить вам не забігати наперед, але й не відставати – лише так ви зможете все встигнути.

Козоріг

Незважаючи на розпал робочого тижня, намагайтеся присвятити більшу частину часу відпочинку: у професійному плані сьогоднішній день для вас погоди не зробить, а ваші фізичні сили давно потребують відновлення.

Водолій

Будь-які справи, пов'язані з роботою, навряд чи виявляться цього дня успішними, тож не варто витрачати на них дорогоцінний час – краще відпочити: наприклад, погуляти чи просто поспати.

Риби

У стосунках з коханою людиною, які останнім часом стали заходити в глухий кут, необхідне термінове перезавантаження – воно допоможе не лише зберегти, але й вивести їх на вищий – позитивний – рівень.

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