Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо бути терплячими до слів інших людей

День слабко вираженої агресії, яка, проте, може вплинути на наше життя.
Найголовніше в цей час – визначитися, що для кожної конкретної людини ближче – добро чи зло, і зробити один – хай навіть не найзначніший – вчинок, який підтверджує вибір. Важливо також бути терплячими до слів і дій інших людей – зрештою, вони мають повне право на свою власну думку.
Овен
Цього дня необхідно відмовитися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться вагомим: під його впливом ви ризикуєте наговорити те, за що згодом буде соромно.
Телець
Енергію, що переповнює вас цього дня, рекомендується спрямувати в мирне русло – оголошувати війну людям у своєму оточенні не варто, можете, зрештою, постраждати самі.
Близнята
Нервовий зрив, який ви – через перепад настрою – можете отримати в цей час, з великою ймовірністю зміниться довготривалою депресією – не варто до цього доводити.
Рак
Успішно виконана робота, напевне, приверне до вас увагу начальства, яке нарешті замислиться: а чи не надто скромну зарплату отримує такий чудовий співробітник?
Лев
День сприятливий для того, щоб перейти до здорового способу життя: необхідно – хоча б поетапно – відмовитися від шкідливих звичок і переглянути свій раціон.
Діва
Поганий настрій необхідно "лікувати" зміною виду діяльності: перейшовши від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім навпаки, можна легко витримати енергетичний негатив дня.
Терези
Запитуючи себе, як жити далі, придивляйтеся і прислухайтеся до того, що відбувається навколо, – відповідь обов'язково прийде, головне, не проґавити її в потоці інформації, що надходить до вас.
Скорпіон
Спілкуючись із колегами, не розкривайте свої професійні секрети і плани на найближче майбутнє: негідна людина може втілити в життя вашу ідею, видавши її за свою.
Стрілець
Ганяючись одразу за кількома "зайцями" – тобто справами, – ви, згідно з відомим прислів'ям, ризикуєте не вполювати нічого: хочете досягти успіху – зосередьтеся на чомусь одному.
Козоріг
Не варто брати на себе підвищені трудові зобов'язання – краще витратити час і сили, які підуть на даремну роботу, на якусь приємну сраву – наприклад, на своє хобі.
Водолій
Можливі сімейні негаразди – не привід для серйозних розбірок: найкращий спосіб усунути розбіжності, які бувають у всіх, знайти спільну – об'єднувальну – справу.
Риби
Енергію, яка необхідна для роботи, можна черпати у спілкуванні з рідними людьми, маленькими дітьми чи тваринами – зазвичай вони приносять нам чисту – без будь-яких домішок – радість.
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