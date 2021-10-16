Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли все повернеться бумерангом

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли все повернеться бумерангом

Слоган цього дня в повній відповідності зі знаменитим прислів'ям звучить так: "Як гукнеш, так і відгукнеться".

Талан — або неталан — буде прямо залежати від того, здійснює людина добро чи заподіює зло: в першому разі Всесвіт із лишком відплатить їй за її благодійність, у другому — вона на власному досвіді дізнається, що таке закон бумеранга.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 жовтня для Овнів

Відчуваючи жалість до інших, направляйте її в активне русло — допомагайте їм, чим зможете, але водночас намагайтеся не шкодувати себе — це деструктивне почуття надовго виб'є вас із колії.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 жовтня для Тельців

Не варто допускати до інших людей не тільки злі слова, а й думки: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь — так діє закон бумеранга.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 жовтня для Близнят

День несприятливий для ухвалення важливих — кардинальних — рішень: сьогодні ви зробите це похапцем, тому недивно, що вони виявляться помилковими і згодом доведеться все переробляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 жовтня для Раків

Небажано робити великі покупки — вони можуть виявитися невдалими, а от купувати невеликі і недорогі речі не тільки можна, а й треба — шопінг підніме вам настрій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 жовтня для Левів

Події цього дня багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам вкрай неприємною: може виявитися, що весь цей час ви помилялися в оцінці її чеснот і недоліків.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 жовтня для Дів

День, коли потрібно уникати занадто тісного контакту зі своїми близькими — їхня дратівливість може стати причиною сварки, яку — незважаючи на те, що вона виникне на порожньому місці — важко буде врегулювати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

Прекрасний час для того, щоб виправити скоєні раніше помилки, особливо якщо вони стосуються взаємин із людьми: бажано перепросити тих, кого ви образили.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіонів

Вирішивши зайнятися спортом, уникайте серйозних фізичних навантажень: ваш організм не готовий до того, щоб ставити світові рекорди, тому замість очікуваної користі напруженість принесе вам шкоду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільців

Яким би важливим не здавався вам фінансовий бік життя, на час забудьте про гроші і подумайте про духовне: чому б вам, наприклад, не згадати про улюбленого поета, твори якого ви так давно не відкривали.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 жовтня для Козорогів

Примхи і невдоволення оточення можуть викликати у вас відповідну дратівливість, проте не варто дозволяти розійтися — ні до чого хорошого це не призведе — будьте поблажливі до чужих слабостей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 жовтня для Водоліїв

Незважаючи на вихідний, всі справи цього дня необхідно чітко планувати від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час втрачено дарма.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

Не варто близько підпускати до себе людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя і роботи, що небажано в будь-який час, але напередодні робочого тижня — особливо.

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