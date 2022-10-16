Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли спілкування потрібно звести до мінімуму

Не найвдаліший день для будь-яких починань – як професійних, так і господарсько-побутових.

Будь-які плани, складені цього дня, так і залишаться рядком на папері – виконати їх з об'єктивних причин не вдасться. Можна вчитися і навчати, передаючи накопичені знання та досвід іншим, збирати й накопичувати інформацію, аналізувати факти, що стали відомими. Спілкування з людьми у своєму оточенні краще звести до мінімуму – велика ймовірність серйозних конфліктів.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 жовтня для Овнів

По моральну підтримку сьогодні треба звертатися до друзів: з ними можна буде поговорити на будь-які теми, згадати кумедні події зі спільного минулого, а заразом і отримати слушну пораду.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 жовтня для Тельців

Під час вирішення важливого професійного завдання зосередьтеся на фактах, які люб'язно надасть вам підсвідомість: ви обов'язково згадаєте, яким чином вже відповідали на подібне запитання.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 жовтня для Близнят

Не дозволяйте людям, які вас оточують, сісти вам на голову і звісити ноги – особливо це стосується колег, але й близькі люди сьогодні навряд чи будуть соромитися, обтяжуючи вас своїми проблемами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 жовтня для Раків

Знайти відповідь на важливе запитання вдасться лише тим, хто правильно його сформулює, інакше доведеться блукати від однієї версії його вирішення до іншої, але всі вони виявляться однаково безнадійними.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 жовтня для Левів

Про що б не попросила вас близька людина – друг чи знайомий, намагайтеся не відмовляти їй у допомозі: можливо, в її долі треба буде взяти участь матеріально, а можливо, й морально.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 жовтня для Дів

Не варто нікому брехати, навіть якщо вас до цього примушуватимуть обставини: обман дуже швидко вийде назовні, а ви надовго – а, можливо, й назавжди – розпрощаєтеся зі своєю репутацією.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

Стосунки з близькою людиною можуть вийти на новий рівень: наприклад, ті, хто давно – але, на жаль, без бажаного результату – зустрічаються, можуть розраховувати на довгоочікувану пропозицію руки й серця.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіонів

Ставши володарем чужої таємниці, не поспішайте розповідати про неї іншим людям, навіть якщо вам здаватиметься, що вона тягне на повноцінну сенсацію – як результат, ви можете втрапити в неприємну історію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільців

Однією з найбільш затребуваних якостей для людей вашого знака сьогодні стане щедрість: що більше ви віддасте, то вагомішою буде віддача: вищі сили вміють бути вдячними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 жовтня для Козорогів

Зайва балакучість ще нікого не доводила до добра – вам варто сьогодні пам'ятати про цю нехитру істину: менше кажіть, якщо, звісно, не хочете, щоб ваші секрети дізналися всі навколо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 жовтня для Водоліїв

Від важливих справ сьогодні бажано відмовитися, а щоб не втрачати дорогоцінний час, займіться наведенням ладу в робочих паперах – останнім часом ви неабияк закинули документацію.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

Небажано гальмувати на шляху до важливої професійної мети: вам може здатися, що дорога до неї нескінченна, а насправді залишилося зробити лише кілька кроків, щоправда, вони вимагатимуть зусиль.

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