Гороскоп на 18–19 березня для всіх знаків зодіаку: складні дні, які часто називають диявольськими

19 місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби – не найпростіший день місячного календаря, його часто називають диявольським.

В цей час астрологи рекомендують не залишати стіни свого дому, але в будні дні таке виявиться можливим, тож треба хоча б намагатися уникати спілкування – воно може призвести до серйозних конфліктів, які важко буде врегулювати. Зустрічі з тими, хто нам дорогий – рідними та друзями, – навіть якщо вони були заплановані заздалегідь, краще скасувати, щоб уникнути неприємних наслідків. Залишившись наодинці з собою, потрібно проаналізувати ситуацію, що склалася в житті, виявити вчинені помилки та накреслити шляхи їх виправлення.

Овен

Без крайньої необхідності небажано спілкуватися з керівництвом: цими днями воно буде не в найкращому настрої, тож можна легко потрапити під гарячу руку і виявитися винними як у своїх, так і в чужих гріхах.

Телець

Як моральні, так і фізичні сили в цей час закінчуватимуться, тому витрачати їх намарно, м'яко кажучи, небажано: займатися потрібно лише тими справами, які не вимагатимуть від вас особливих зусиль.

Близнята

Що б ви не запланували на цей час, намагайтеся чергувати режим праці й відпочинку – в такому разі вам вдасться не лише впоратися зі справами, які ви запланували, але й не вибитися з сил.

Рак

Час, коли зірки настійно рекомендують вам дотримуватися помірності в усьому – від харчового раціону до вирішення професійних завдань: якщо взяти на себе надто багато, кількість буде на шкоду якості.

Лев

Необхідно ретельно стежити за словами і, тим паче, вчинками: помилки, вчинені в цей час, буде дуже важко – а в особливо складних випадках майже неможливо – виправити.

Діва

Серйозні – професійні або життєві – рішення, намічені на цей день, краще перенести – надто велика ймовірність прикрого прорахунку, що негативно вплине на розвиток ситуації.

Терези

Спілкування з коханою людиною – особливо якщо ви живете разом – у цей час краще звести до спільного вирішення побутових питань, та й то не варто дуже силкуватися: краще поступитися, ніж іти на принцип.

Скорпіон

В розмові з родичами – особливо літніми – необхідно робити знижку на вік: можливо, вони не так швидко можуть збагнути, про що йдеться, але подумавши, пораду зрештою дадуть цінну.

Стрілець

Для глобальних проєктів, над підготовкою яких ви старанно працюєте, час ще не настав, тому поспішати з їхньою реалізацією не варто – цей час зірки радять витратити на те, щоб завершити вже розпочаті справи.

Козоріг

Зірки попереджають: більшість придбань, зроблених цього дня, або опиняться з прихованим браком, або припадатимуть пилом на дальній полиці в шафі – відмова від них допоможе вам уникнути бездумного витрачання грошей.

Водолій

Впоравшись із серйозними та складними професійними справами, займіться творчими, навіть якщо це не входить до сфери ваших обов'язків: можливо, як результат, ви зміните напрямок своєї діяльності.

Риби

У взаєминах із колегами важливо утриматися від демонстрації своєї професійної переваги, яку ви, без сумніву, маєте – ті з колег, які не досягли такого ж рівня, вам цього не пробачать.

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