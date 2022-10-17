Гороскоп на 18-19 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні, коли під забороною лінощі і пасивність

23-й місячний день, який триватиме майже дві доби, має потужну енергетику, яка може нести як позитивний, так і негативний заряд.

Під забороною перебувають лінощі і пасивність: втрачені сьогодні можливості – насамперед професійного плану – повернути вже не вдасться, тому вони залишать почуття глибокого жалю. Емоції, щоб не наробити дурниць, цими днями треба тримати під суворим контролем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Овнів

Не дозволяйте собі поганих вчинків та злих думок – тільки так вам вдасться убезпечити себе від негативу з боку оточення, яке в цей час може бути вкрай неадекватним.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Тельців

Не варто спілкуватися з малознайомими чи зовсім незнайомими людьми, навіть якщо це потрібно буде вам у робочих справах: невідомо, чого можна від них очікувати – як у моральному, так і у фізичному плані, тож краще не ризикувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Близнят

Романтичне побачення, навіть якщо його було призначено заздалегідь, краще перенести на інший час: будь-який – найменший – привід може призвести до серйозного конфлікту аж до розставання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Раків

Втома, яку ви можете відчути цими днями, як не дивно, "лікується" роботою: щоправда, вона повинна бути не звичайною, а улюбленою — хобі, як завжди, позбавить вас негативних емоцій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Левів

Не встрявайте в чужу сварку, навіть якщо вам здаватиметься, що ваше втручання необхідне: ті, хто конфліктує, розберуться без вас, а ви ризикуєте виявитися винним для всіх сторін.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 — 19 жовтня для Дів

Цими днями вам необхідно пам'ятати стару істину про те, що дармовий сир буває тільки в мишоловці: все, що вам пропонуватимуть безкоштовно або за заниженою ціною, виявиться бракованим.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 — 19 жовтня для Терезів

Небажано висловлювати свою думку, якщо вас про неї не запитують: ваше зауваження людина може вважати образливим, тому її реакція виявиться непередбачуваною і, найімовірніше, негативною.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Скорпіонів

Від роботи над серйозними проєктами цими днями краще відмовитись – час сприятливий для доведення до ладу вже розпочатих справ, не варто також підписувати важливі контракти та укладати серйозні угоди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Стрільців

Зустрічі з друзями, навіть якщо ви давно їх не бачили, бажано перенести на інший час – не варто ризикувати багаторічними стосунками, які в результаті сварки можуть розладнані.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 — 19 жовтня для Козорогів

Щоб на роботі не зіткнутися з неприємними сюрпризами, важливо не виділятися: не виступати з пропозиціями та ініціативами – вони будуть передчасними, і не намагатися вислужитись перед начальством.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 — 19 жовтня для Водоліїв

Не варто ігнорувати свої робочі обов'язки: незважаючи на те, що особливих професійних проривів цими днями не передбачається, зробити все треба так, щоб навіть найсуворіше начальство не підкопалося.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 – 19 жовтня для Риб

Не варто робити фінансові вкладення, навіть якщо йдеться лише про покупки в супермаркеті — цими днями всі вони виявляться невдалими і залишать по собі неприємне відчуття задарма витрачених грошей.

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