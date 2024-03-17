Гороскоп на 18 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть страхи

Головною небезпекою є ірраціональні невмотивовані страхи, які переслідуватимуть навіть не схильних до них людей. Боротися з ними особливо важко, оскільки вони не мають під собою реального підґрунтя, яке можна було б виправити і зітхнути з полегшенням. Єдиний спосіб впоратися з численними маніями – перечекати, поки вони – як будь-який вплив місячних енергій – зникнуть, а це станеться вже наступного дня.

Овен

Не варто займатися самокритикою: по-перше, вона вам не властива, а отже, ви навряд чи досягнете успіху в цій справі, а по-друге, у вас об'єктивно немає для неї приводу – ви все робите так, як треба, і навіть краще.

Телець

Необхідно виявляти обережність у всьому, що стосується фінансів – наприклад, не варто виходити з дому з великою сумою грошей, якщо, звісно, ви не хочете безглуздо з нею розстатися – наприклад, загубити.

Близнята

Від сумних і тривожних думок, які неминучі цього дня, вас може врятувати лише робота: вона приверне вашу увагу і відверне від негативу, що сьогодні має велике значення.

Рак

Депресією, яка може накрити вас від самого ранку, потрібно вміти керувати, інакше вона зіштовхне вас у справжню прірву розпачу: до речі, це не так складно, як здається – спробуйте зосередитися на чомусь приємному.

Лев

Спілкування з токсичними людьми небезпечне завжди, але сьогодні – особливо: вони можуть "вкрасти" у представників вашого знака багато енергії, яка потрібна вам як для роботи, так і для домашніх справ.

Діва

Цього дня вам не захочеться залишати рідні стіни, і зірки вважають, що це правильне рішення – так у вас менше шансів зіткнутися з чимось неприємним, та це не привід вести сидячий спосіб життя – треба рухатися.

Терези

Небажано спілкуватися з людьми, які не відчувають до вас добрих почуттів: можливо, вони захочуть спровокувати вас на "викид" негативної енергії, що погано вплине на вашу репутацію в очах людей навколо.

Скорпіон

Від інтелектуальної праці, навіть якщо з нею безпосередньо пов'язана ваша професійна діяльність, сьогодні бажано відмовитися – надто велика ймовірність зробити одну, але важливу та образливу помилку.

Стрілець

Головна якість, без якої вам не обійтися цього дня – пильність: на відміну від інших представників зодіаку, на вас може чекати реальна небезпека, та якщо ви виявите обережність, вона мине стороною.

Козоріг

Не варто витрачати свій час на людей, мета яких – "виплеснути" на вас свій поганий настрій: витрачені на них емоції стануть вам у пригоді як для успішної роботи, так і для щасливого особистого життя.

Водолій

Представникам вашого знака сьогодні важливо згадати про таку корисну річ, як позитивне мислення – воно допоможе вам уникнути негативу, якого не бракуватиме цього дня, і звернути увагу на хороше.

Риби

Наскільки б тривожними не були сни, які підсвідомість "покаже" вам цієї ночі, перейматися через них не варто – до реальності вони не матимуть жодного стосунку, а отже, турбуватися нема про що.

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