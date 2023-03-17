Гороскоп на 18 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не уникнути сварок і конфліктів

День негативної космічної енергетики, що супроводжується поганим настроєм, який неодмінно призводить до сварок і конфліктів.

Психіка стає вкрай вразливою, тому дуже важливо не зачіпати почуття інших людей несправедливими докорами, образливими натяками, обманом, невдоволенням, підозрами та прямим звинуваченням у непристойних вчинках. Та й самим своєю чергою бажано бути стриманими і не брати близько до серця сказані в запалі слова чи необдумані й необережні дії.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 березня для Овнів

До серйозних справ – навіть якщо вони стосуються лише домашніх турбот – сьогодні краще не братися, успіхом вони не увінчаються, тому потрібно зосередитися на вирішенні дрібних побутових питань.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 березня для Тельців

Не варто брати на себе чужі обов'язки, навіть якщо йдеться про ваших близьких – чоловіка чи дітей: вони повинні знати, які домашні справи мають виконувати та чим вони можуть у цьому сенсі вам допомогти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 березня для Близнят

Оскільки повністю відключити голову не можна, професійні ідеї будуть приходити до неї, незважаючи на вихідні: не варто одразу відмовлятися від жодної з них – найпривабливіша може виявитися геніальною.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 березня для Раків

Енергію, яка буквально переповнюватиме вас, потрібно витрачати економно, не накидаючись на всі справи вдома одразу, а вибудовуючи їх за рівнем пріоритетності.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 березня для Левів

Велика ймовірність виникнення непередбачених ситуацій – незважаючи на несподіванку, не варто їх побоюватися: найімовірніше, вони стануть провісниками приємних змін – насамперед в особистому житті.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 березня для Дів

Ухвалювати сьогодні важливі рішення небажано: вам не вдасться повністю оцінити всі аргументи за і проти, тому дуже велика ймовірність помилки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 березня для Терезів

З близькою людиною – якщо вона, звісно, вам дорога – сьогодні бажано спілкуватися якнайменше: посварившись цього дня, ви помиритеся нескоро, тож краще не ризикувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 березня для Скорпіонів

Можливо, хтось із вашого оточення вирішить діяти проти вас вашими ж методами, використовуючи в'їдливі жарти та зауваження: намагайтеся не реагувати – так вони швидше залишать вас у спокої.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 березня для Стрільців

Нинішній день – добре, що він вихідний – бажано провести з родиною: треба неодмінно приділити час дітям, літнім батькам і, звичайно ж, коханій людині, з якою ви останнім часом бачитеся нечасто.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 березня для Козорогів

Незважаючи на вихідний, не варто вбивати час, витрачаючи його на порожні розмови чи перегляд сторінок у соціальних мережах – краще витратити сили на прибирання в оселі, після якого легше дихатиметься – у всіх сенсах слова.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 березня для Водоліїв

Спілкування з малознайомими – чи незнайомими – людьми може призвести до серйозного конфлікту з непередбачуваними наслідками, тому, як казав класик, "не розмовляйте з невідомими".

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 березня для Риб

Пам'ятайте, що проблеми необхідно вирішувати в міру їх виникнення: не варто турбуватися з приводу того, що ще не сталося, а можливо, і не станеться, треба берегти нерви.

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