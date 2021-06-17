Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба гнати від себе страхи і сумніви

День, коли людей будуть атакувати страхи, тривоги, похмурі думки і сумніви, їх треба гнати геть усіма можливими способами.

Особливо обережними необхідно бути у всьому, що стосується грошей, до того ж стосується це навіть незначних фінансових операцій — надто великий ризик бути ошуканими, втягнутими в шахрайські схеми або просто втратити кошти.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 18 червня для Овнів

На сни, які насняться в цю ніч і викличуть серйозну тривогу, вашому знаку не слід звертати уваги — вони навряд чи виявляться віщими, так що і переживати з їхнього приводу не варто.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 18 червня для Тельців

Небажано спілкуватися з людьми, які перебувають у поганому настрої: їхній негативний настрій і песимістичний погляд на світ легко передадуться вам, тому потрібно згорнути розмову, поки вона не досягла критичної точки.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 18 червня для Близнят

День, коли надзвичайно важливим для вас буде позитивне мислення: будь-які тривоги будуть скидати вас на негативні лінії життєвих сценаріїв, тому необхідно їх уникати.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 18 червня для Раків

Переживати зовнішній негатив краще в улюблених вами умовах — в своєму власному будинку: як відомо, там і стіни допомагають, тому, незважаючи ні на що, на душі у вас буде легко і приємно.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 18 червня для Левів

Вам — особливо тим, хто займається інтелектуальною працею — зірки наполегливо рекомендують змінити її на активну фізичну роботу — вона стане для них чудовим відпочинком.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 18 червня для Дів

Небажано реагувати на недружні випади людей, які вас оточують, яких сьогодні не бракуватиме: адекватної відповіді ви їм все одно не дасте, а енергію витратите даремно.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 18 червня для Терезів

Зірки рекомендують вам сьогодні якомога більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: робіть більше перерв, під час яких бажано вийти на вулицю і пройтися швидким кроком.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 18 червня для Скорпіонів

Якщо у вашому оточенні є токсичні люди, намагайтеся уникати спілкування з ними: вони будуть свідомо шукати конфлікту, вступивши в який, ви відчуєте себе абсолютно знесиленими.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 18 червня для Стрільців

Поганий настрій розвіється, тільки-но ви візьмете себе в руки і почнете активно діяти: робити свою основну роботу, прибирати в квартирі або готувати їжу на тиждень наперед.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 18 червня для Козорогів

Тривожні думки, які будуть виникати час від часу, необхідно заглушати вашим улюбленим заняттям — роботою: чим більше завдань ви виконаєте, тим менше часу залишиться на переживання і роздуми.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 18 червня для Водоліїв

Не варто носити з собою велику суму грошей і надягати дорогі прикраси — надто вже великий ризик втратити їх або стати жертвою шахраїв і банальних кишенькових грабіжників.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 18 червня для Риб

Самокритика — річ корисна, але тільки не цього дня: сьогодні ви можете не втриматися і зайти в цьому сенсі надто далеко, що не найкращим чином позначиться на вашій самооцінці і, як наслідок, справах.

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