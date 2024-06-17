Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: день, у який до нашого життя вторгнеться минуле

День, коли в наше життя – хочемо ми того чи ні – вторгається минуле, не дарма його символом є колесо.

Воно приносить із собою не лише приємні – а, можливо, й не дуже – спогади, але й невивчені життєві або професійні уроки, які потрібно нарешті зробити, інакше до них доведеться повертатися знову і знову. Зустрічі з людьми, з якими нас колись пов'язували серйозні почуття, не бувають випадковими – можливо, в такий спосіб доля дає нам шанс повернути колишні почуття.

Овен

Конфлікти з близькими людьми, можливі цього дня, на відносинах з ними, на щастя, негативно не позначаться, але цілком можуть зіпсувати настрій і підточити сили – як моральні, так і фізичні.

Телець

Від спогадів, які можуть переслідувати вас у цей час, відмовляти не варто – вони налаштують вас на позитивну хвилю, але й присвячувати їм весь день теж не варто – потрібно знайти важливіші заняття.

Близнята

Не варто боятися відчуття дежавю, яке може з'явитися в цей час: повторення ситуацій, у які ви вже потрапляли в минулому, – нормальне явище для цього місячного дня, і треба зробити правильні висновки.

Рак

Спогади – особливо приємні, якщо поринути в них з головою, можуть затягнути й потягнути дуже далеко від сьогоднішнього дня, поставивши під удар вирішення робочих питань, тому важливо вчасно від них отямитися.

Лев

Настав час визнати помилки, які ви зробили в минулому, і – звісно, якщо буде така можливість – виправити їх: звичайно, води відтоді потекло багато, але, як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи.

Діва

Представники вашого знака зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що все – чи майже все – в їхньому житті робиться на краще: ситуація, яка в минулому сприймалася як програш, виявиться виграшем.

Терези

Можливо, хтось з оточення звернеться до вас із проханням вирішити його проблему – не поспішайте виявляти шляхетність, вона може дорого вам обійтися: великий ризик самим втрапити в неприємну ситуацію.

Скорпіон

Не поспішайте критикувати себе за зроблений – як вам може здатися – помилковий вчинок: завтра ситуація перевернеться з ніг на голову і виявиться, що ви все зробили цілком правильно.

Стрілець

Поява у вашому житті людини з минулого, навіть якщо вона лише подзвонить або напише вам, матиме величезне значення для відновлення та розвитку ваших відносин у майбутньому.

Козоріг

Приплив сил, який ви відчуєте цього дня, зробить можливим досягнення будь-якої мети – головне, не відволікатися на дії, які можуть зачекати або, тим більше, не мають значення.

Водолій

Представникам вашого знака – навіть тим, чия професія аж ніяк не пов'язана з творчістю – бажано спробувати себе в ній: навіть суто технічні питання краще вирішувати з креативного боку.

Риби

Оскільки таке явище, як зурочення, ще ніхто не скасовував, намагайтеся нікому не розповідати про щасливі події у вашому житті – особливо це стосується людей, які давно вам заздрять.

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